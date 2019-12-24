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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 939940941942

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Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 18:59

  moveton написав:
  mustbe написав:пообещали привлечь ещё каких-то коллег (ибо обещанные "усі колеги" не справились), без всяких даже ориентировочных сроков.

Значит Алка теперь открывает новую вакансию. Вступительное тестовое задание: решить эту проблему. Дело не быстрое, да.

Та да.
Разобраться аж с одним кредитом - это ж не каждому под силу, нужны особо просветлённые умы и куча времени
mustbe
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:22

Re: Sense Bank

Armamon написав:Кому нибудь еще кроме меня пришло sms на телефон сегодня о том что "Вам схвалено кредитний лiмiт на картку RED (которой у меня нет кстати)". В приложении зашел я заметил иконку про "Уже схвалений кредит до кредит до 50 000 гривен. Я никакого кредита не замовляв. Это что за рассылка такая странная?


Вам повідомили, що якщо захочете можете відкрити кр.к Red з кр.лімітом 50к.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:42

  Armamon написав:Кому нибудь еще кроме меня пришло sms на телефон сегодня о том что "Вам схвалено кредитний лiмiт на картку RED (которой у меня нет кстати)". В приложении зашел я заметил иконку про "Уже схвалений кредит до кредит до 50 000 гривен. Я никакого кредита не замовляв. Это что за рассылка такая странная?

Вибачте, будь ласка, не побачили вашого повідомлення. Все вірно, це розсилка від банку, що ви можете оформити картку РЕД з кредитним лімітом.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:47

мені теж таке прислали раніше, виявляється. Не просив нічого.

А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків :?: ( я зовсім не в курсі)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:56

Re: Sense Bank

  flysoulfly написав:20:47
мені теж таке прислали раніше, виявляється. Не просив нічого.

В тому і сенс, що не потрібно залишати запит, банк робить вибірку клієнтів, і надає пропозицію через розсилку пушів.
А вже далі клієнт самостійно приймає рішення, чи потрібна йому картка і який застосувати ліміт (в межах наданого) ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 11995
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 20:59

  flysoulfly написав:мені теж таке прислали раніше, виявляється. Не просив нічого.

А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків :?: ( я зовсім не в курсі)

Тим, що тут платний грейс на 62 дн, що стимулює клієнта дуже відповідально ставитися до витрат :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:23

  flysoulfly написав:А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків :?: ( я зовсім не в курсі)

100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.
alex lem
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 вер, 2023 21:33

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків :?: ( я зовсім не в курсі)

100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.

Карочє...жлоби
novichok
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