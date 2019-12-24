Armamon написав:Кому нибудь еще кроме меня пришло sms на телефон сегодня о том что "Вам схвалено кредитний лiмiт на картку RED (которой у меня нет кстати)". В приложении зашел я заметил иконку про "Уже схвалений кредит до кредит до 50 000 гривен. Я никакого кредита не замовляв. Это что за рассылка такая странная?
Вам повідомили, що якщо захочете можете відкрити кр.к Red з кр.лімітом 50к.
Armamon написав:Кому нибудь еще кроме меня пришло sms на телефон сегодня о том что "Вам схвалено кредитний лiмiт на картку RED (которой у меня нет кстати)". В приложении зашел я заметил иконку про "Уже схвалений кредит до кредит до 50 000 гривен. Я никакого кредита не замовляв. Это что за рассылка такая странная?
Вибачте, будь ласка, не побачили вашого повідомлення. Все вірно, це розсилка від банку, що ви можете оформити картку РЕД з кредитним лімітом.
flysoulfly написав:20:47 мені теж таке прислали раніше, виявляється. Не просив нічого.
В тому і сенс, що не потрібно залишати запит, банк робить вибірку клієнтів, і надає пропозицію через розсилку пушів. А вже далі клієнт самостійно приймає рішення, чи потрібна йому картка і який застосувати ліміт (в межах наданого)
Добрый день подскажите какую карту открыть для покупки доллара на сумму до 50000грн в месяц? White но там 50 грн за обслуживание или 10 платежей или же карты выгода там нету за обслуживание но она кредитная как и хамелеон. Что мне лучше открыть?
sl2023x4 написав:Добрый день подскажите какую карту открыть для покупки доллара на сумму до 50000грн в месяц? White но там 50 грн за обслуживание или 10 платежей или же карты выгода там нету за обслуживание но она кредитная как и хамелеон. Что мне лучше открыть?