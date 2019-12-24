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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 940941942943

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Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:25

  sl2023x4 написав:Добрый день подскажите какую карту открыть для покупки доллара на сумму до 50000грн в месяц?
White но там 50 грн за обслуживание или 10 платежей или же карты выгода там нету за обслуживание но она кредитная как и хамелеон.
Что мне лучше открыть?

Вам же нужно ДВЕ карты.
На одной будут гривны, которые вы поменяете на валюту на 2й карте.
А потом може захотите еще и с евро поиграться -- третья карта.
И все ТРИ карты в Пакете обслуживаются условно-бесплатно, т.е. если, например, за месяц пополните телепон 10 раз по 5грн, то все 3 карты будут нашару.
Сумеете поПолнить телепон 10 раз? 8) :lol:

А мона и по-другому. Ото наменяли торбу тугриков, а можна около 1500уе разместить на депо, Швидком на 3дн, он автоматом пролонгируется. И если в среднем на всех счетах, в т.ч. и депо будет весь мес в эвиваленте не менее 50Кгрн, то весь Пакет опять будет нашару.
Делофто: оставь Алке 1.5Куе -- обслужись нашару 8)
Востаннє редагувалось Amethyst в Вів 12 вер, 2023 16:32, всього редагувалось 1 раз.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:31

  sl2023x4 написав:Добрый день подскажите какую карту открыть для покупки доллара на сумму до 50000грн в месяц?
White но там 50 грн за обслуживание или 10 платежей или же карты выгода там нету за обслуживание но она кредитная как и хамелеон.
Что мне лучше открыть?

Вітаю, для можливості придбати валюту онлайн, вам вірно вище підказали, потрібно 2 картки: 1 гривнева і 1 валютна (долар/євро).
Я б рекомендовав вам оформити картковий пакет White, там найменші вимоги для виконання безоплатного користування картками на місяць.

Плати за пакет послуг не буде, якщо:
- за всіма рахунками в рамках пакета буде виконуватися 10 і більше покупок в місяць;
- або загальна сума покупок за картками з пакета перевищить 2 500 грн.;
- або залишок коштів на всіх рахунках в банку буде перевищувати 50 000 грн.

Або дійсно скористатися лайфхаком та поповнити 10 разів мінімум на 5 грн мобільний номер телефону.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:34

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Або дійсно скористатися лайфхаком та поповнити 10 разів мінімум на 5 грн мобільний номер телефону.

Лайфхак то покупать через день две барбариски в АТБ за 1.5грн.
Ну на закусь :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:38

Re: Sense Bank

Alien написав:
  Howl написав:mustbe, согласно этой статье прощение долга происходит после получения справки. Справка по умолчанию отправляется Укрпочтой. Если она фактически отправилась, то стоит уточнить по какому адресу была отправка и, скорее всего, должен быть трек-номер письма.
Мой вывод. Пока справка не будет получена, то в кредитной истории чуда не произойдёт. :(

Мені здається що ставити отримання якоїсь довідки як обов'язкову умову для завершення угоди щонайменше не розумно. У позичальника є єдине і головне зобов'язання при прощенні - погасити 80% заборгованості. Інших зобов'язань у нього як би нема. І прив'язувати закриття кредитної угоди до отримання довідки це вже за гранню добра та зла. Справу можна бути не спроможним отримати за ряду причин у тому числі і не залежних від позичальника. Але факт її не отримання не має жодного впливу на заборгованість по кредиту. До того ж сам представник банку стверджує що роль цієї довідку суто інформативна - щоб позичальник мав під рукою паперове нагадування про точну суму спрощення, яку має використати при річному декларуванні у наступному році. Тобто сам банк фактично визнає що для закриття угоди по суті ніякого значення отримання довідки не має - ця довідка має для закриття боргу ту саму користь що і п'яте колесо для воза. Крім того один із стандартів МСБО прямо декларує що для обліку економічна суть має перевагу на формою. Суттю в цьому питанні є фактичне виконання позичальником своїх зобов'язань перед банком у оюсягах погоджених з банком, формою - вірніше мовити однією з форм оформлення цього процесу
є сама по собі довідка. Керуючись цим стандартом банку цілком достатньо для відображення в обліку закриття боргу виключно тієї події яка відбулася по суті. Факт отримання чи не отримання довідки просто не повинен мати жодного впливу, як такий що не має жодного економічного значення у цьому питанні
Цікаво, що фактично згідно ціх всіх тлумачень, довідка може існувати як той кіт Шрёдингера, незалежно від факту чи виконані умови, чи якісь ні. )) у діджитал систем доволі сурові фізичні закони.
qreaton
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:38

  Amethyst написав:
  Sense Bank написав:Або дійсно скористатися лайфхаком та поповнити 10 разів мінімум на 5 грн мобільний номер телефону.

Лайфхак то покупать через день две барбариски в АТБ за 1.5грн.
Ну на закусь :mrgreen:

Спочатку хотів спитати що це за лайхак, барбариски по 1.5 грн, а потім зрозумів, багато барбарисок і не потрібно :mrgreen: :mrgreen:

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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:38

В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:45

  Solar_simfi написав:В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку

Кто ж за электричество в Сенсе платит, когда есть ПУМБ с 2% кэшбека? А барбариски в Раде в стаканчике на каждом столе стоят специально для недозакусивших клиентов. Только телефон и остаётся.
moveton
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 16:58

  moveton написав:
  Solar_simfi написав:В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку

Кто ж за электричество в Сенсе платит, когда есть ПУМБ с 2% кэшбека? А барбариски в Раде в стаканчике на каждом столе стоят специально для недозакусивших клиентов. Только телефон и остаётся.

Того 2%-кешбеку з 10 або 25 гривень 20 або 50 копійок (!) Решту суми, звісно, логічно платити з того банку де є кешбек за ком. платежі.
І "не в Сенсі", а в особистому кабінеті Yasno карткою Сєні
Востаннє редагувалось Solar_simfi в Вів 12 вер, 2023 17:04, всього редагувалось 1 раз.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:00

А у нас відбувся розіграш 250 000 бонусів Cash'U
Надаю посилання на трансляцію на Ютубі, запис збережено 👇

Хтось приймав участь, можливо навіть є тут переможці? 😉

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Вів 12 вер, 2023 17:31

Re: Sense Bank

  Solar_simfi написав:не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку

Мені в Атб самі в чек забили моркви на 0,42 коп., коли я зробив замовлення через letyshops з акційними 5% кешбеку (і зараз такий є), то нахомутали зі складом заказу, а щоб сума зійшлась - підігнали її 48 г морквиною. Саму морквину я так і не отримав :mrgreen:
Так що морква в Атб не просто товар, а важливий бухгалтерський еталон.
Ой+
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