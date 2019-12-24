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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 13:22

  Sense Bank написав:А у нас відбувся розіграш 250 000 бонусів Cash'U

Які були умови?
Water
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 14:54

Re: Sense Bank

Чи можна у сенс купити овдп з картки white? Які комісії? Краще з Дії чи з Додатка?
ringM57
 
Повідомлень: 59
З нами з: 22.05.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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  #<1 ... 941942943944
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