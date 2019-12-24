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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 13:22
Sense Bank написав:
А у нас відбувся розіграш 250 000 бонусів Cash'U
Які були умови?
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Water
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Додано: Сер 13 вер, 2023 14:54
Чи можна у сенс купити овдп з картки white? Які комісії? Краще з Дії чи з Додатка?
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ringM57
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