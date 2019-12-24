Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 13:22
Sense Bank написав:
А у нас відбувся розіграш 250 000 бонусів Cash'U
Які були умови?
Water
Повідомлень: 1947
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 14:54
Чи можна у сенс купити овдп з картки white? Які комісії? Краще з Дії чи з Додатка?
ringM57
Повідомлень: 59
З нами з: 22.05.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:46
Water написав: Sense Bank написав:
А у нас відбувся розіграш 250 000 бонусів Cash'U
Які були умови?
скинуться, по сколько не жалко и идти гулять
ибо так, как оно организовано - это "просто подарить"
maniachello
Повідомлень: 302
З нами з: 25.03.08
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Подякували: 42 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:47
Sense Bank Мені консультантка в вашому банку сказала що доллар карту не обовязково відкривати. можна зняти з паспортом у касси з віртуального рахунку. це вірно? коміссії не буде? також вона сказала що поповнення моб рахунку - не рахується як покупка. лише покупки в магазині/аптеці де напряму прикладаєш картку. поправте що не так. знаття готівки з білої карти можна без коміссії 20тис грн в місяць- це вірно? дякую!
Востаннє редагувалось
vladus17
в Сер 13 вер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
Повідомлень: 1770
З нами з: 21.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 178 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:50
ringM57 написав:
Чи можна у сенс купити овдп з картки white? Які комісії? Краще з Дії чи з Додатка?
із сенс-додатку покупка і все решта - 0 комісій
треба мати відкриті рахунки і картки
greenozon
Повідомлень: 15494
З нами з: 01.06.14
Подякував: 351 раз.
Подякували: 1474 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 15:51
ringM57 написав:
Чи можна у сенс купити овдп з картки white?
Так.
ringM57 написав:
Які комісії?
По військовим комісії немає. Деталі тут:
https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii ringM57 написав:
Краще з Дії чи з Додатка?
Через Дію можна купити тільки гривневі й погашення відбувається на картку єПідтримка. Через Sense можна купити також і валютні -- повернення на картку, з якої покупали.
Howl
Повідомлень: 5556
З нами з: 08.03.18
Подякував: 528 раз.
Подякували: 1022 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 16:20
Solar_simfi написав:
В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку
чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?
vladus17
Повідомлень: 1770
З нами з: 21.03.14
Подякував: 151 раз.
Подякували: 178 раз.
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Додано: Сер 13 вер, 2023 18:08
vladus17 написав: Solar_simfi написав:
В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку
чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?
Різні пакети.
Zochan
Повідомлень: 782
З нами з: 22.10.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 94 раз.
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