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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 941942943944

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Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 13:22

  Sense Bank написав:А у нас відбувся розіграш 250 000 бонусів Cash'U

Які були умови?
Water
 
Повідомлень: 1947
З нами з: 06.03.12
Подякував: 60 раз.
Подякували: 215 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 14:54

Re: Sense Bank

Чи можна у сенс купити овдп з картки white? Які комісії? Краще з Дії чи з Додатка?
ringM57
 
Повідомлень: 59
З нами з: 22.05.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:46

  Water написав:
  Sense Bank написав:А у нас відбувся розіграш 250 000 бонусів Cash'U

Які були умови?

скинуться, по сколько не жалко и идти гулять :roll:
ибо так, как оно организовано - это "просто подарить" :roll:
maniachello
 
Повідомлень: 302
З нами з: 25.03.08
Подякував: 75 раз.
Подякували: 42 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:47

Sense Bank Мені консультантка в вашому банку сказала що доллар карту не обовязково відкривати. можна зняти з паспортом у касси з віртуального рахунку. це вірно? коміссії не буде?

також вона сказала що поповнення моб рахунку - не рахується як покупка. лише покупки в магазині/аптеці де напряму прикладаєш картку.

поправте що не так.


знаття готівки з білої карти можна без коміссії 20тис грн в місяць- це вірно?

дякую!
Востаннє редагувалось vladus17 в Сер 13 вер, 2023 16:11, всього редагувалось 1 раз.
vladus17
 
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Подякував: 151 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:50

  ringM57 написав:Чи можна у сенс купити овдп з картки white? Які комісії? Краще з Дії чи з Додатка?


із сенс-додатку покупка і все решта - 0 комісій
треба мати відкриті рахунки і картки
greenozon
 
Повідомлень: 15494
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Подякували: 1474 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 15:51

Re: Sense Bank

  ringM57 написав:Чи можна у сенс купити овдп з картки white?
Так.

  ringM57 написав:Які комісії?
По військовим комісії немає. Деталі тут: https://sensebank.com.ua/vijskovi-obligacii

  ringM57 написав:Краще з Дії чи з Додатка?
Через Дію можна купити тільки гривневі й погашення відбувається на картку єПідтримка. Через Sense можна купити також і валютні -- повернення на картку, з якої покупали.
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 16:20

Re: Sense Bank

  Solar_simfi написав:В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку


чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?
vladus17
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 18:08

Re: Sense Bank

vladus17 написав:
  Solar_simfi написав:В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку


чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?
Різні пакети.
Zochan
 
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