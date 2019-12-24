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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 942943944945

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:10

  vladus17 написав:
  Solar_simfi написав:В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку


чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?

10 операцій для White
25 операцій для Black
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:26

  Solar_simfi написав:
  vladus17 написав:
  Solar_simfi написав:В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку


чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?

10 операцій для White
25 операцій для Black

а Графіт? :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:52

Re: Sense Bank

  greenozon написав:а Графіт?
а тама шари немає
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 13 вер, 2023 21:58

Re: Sense Bank

  ringM57 написав:В мене вийшло що моєї адреси немає в іх базі.
Вводили свою адресу так, як представлена у витягу тергромади? Цей витяг можна безкоштовно замовити на вебпорталі/застосунку "Дія".
Howl
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