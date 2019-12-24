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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 13 вер, 2023 21:10
vladus17 написав: Solar_simfi написав:
В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку
чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?
10 операцій для White
25 операцій для Black
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Solar_simfi
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:26
Solar_simfi написав: vladus17 написав: Solar_simfi написав:
В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку
чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?
10 операцій для White
25 операцій для Black
а Графіт?
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greenozon
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:52
greenozon написав:
а Графіт?
а тама шари немає
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Додано: Сер 13 вер, 2023 21:58
ringM57 написав:
В мене вийшло що моєї адреси немає в іх базі.
Вводили свою адресу так, як представлена у витягу тергромади? Цей витяг можна безкоштовно замовити на вебпорталі/застосунку "Дія".
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