Solar_simfi написав:В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку
чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?
Solar_simfi написав:В Києві та інших містах присутності Yasno, можно провести в їх особистому кабінеті 10/25 оплат по 1 гривні за електрику і не треба ганьбитись в магазині, купуючи одну морквинку/картоплинку
чудовий лайфхак! уточню 10/25 це скільки? від 10 до 25? навіщо 25 якщо можна 10?
vladus17 написав:Мені консультантка в вашому банку сказала що доллар карту не обовязково відкривати. можна зняти з паспортом у касси з віртуального рахунку. це вірно? коміссії не буде?
також вона сказала що поповнення моб рахунку - не рахується як покупка. лише покупки в магазині/аптеці де напряму прикладаєш картку.
поправте що не так.
знаття готівки з білої карти можна без коміссії 20тис грн в місяць- це вірно?
Вітаю! Якщо ви будете знімати з поточного рахунку кошти, то комісія буде 1.5% Тобто, якщо знімати з карткового рахунку, то двічі на місяць не буде комісії (кожне наступне зняття - 3% мін 25 грн/1 дол, 1 євро), а з поточного в будь-якому випадку буде.
Поповнення мобільного рахується. Можливо колега не знала про такий лайфхак, але все працює і рахується як покупка
Так, ви можете у банкоматі знімати до 20 000 грн без комісії, у разі переліміту, буде комісія - 3% мін 25 грн (1 дол/1 євро).