Я думаю це тому, що багато хто саме з Києва і робив обмін. Та і місто, наче не маленьке
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:42
Додано: Чет 14 вер, 2023 11:09
Дякую. Спробував ще раз пройти анкету - у полі "Адреса" вказав 3 перші літери назви села - і воно підтягнулося у довгому списку різних міст (якщо писати повну назву села - воно чогось не підтягається...), вулиця знайшлася ... зареєструвався ...
Додано: Чет 14 вер, 2023 19:21
"Щоб не були дуже розумними" (с)
Колега Зоряного лорда таки зла 😆
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