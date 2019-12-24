Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 14 вер, 2023 10:42
greenozon написав:
у вас який дивний рандомізатор
більша половина переможців із кийова
Я думаю це тому, що багато хто саме з Києва і робив обмін. Та і місто, наче не маленьке
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Додано: Чет 14 вер, 2023 11:09
Howl написав:
ringM57, адреса реєстрації чи місця декларування підтягується із Дії (як раз із цього витягу), а адресу фактичного проживання необхідно вводити самостійно й її можна дистанційно через застосунок оновити згодом:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 3318359954
Дякую. Спробував ще раз пройти анкету - у полі "Адреса" вказав 3 перші літери назви села - і воно підтягнулося у довгому списку різних міст (якщо писати повну назву села - воно чогось не підтягається...), вулиця знайшлася ... зареєструвався ...
ringM57
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Додано: Чет 14 вер, 2023 18:14
С 21 сентября швыдкый в долларах всё (
Кассандра
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:21
Кассандра написав:
С 21 сентября швыдкый в долларах всё (
"Щоб не були дуже розумними" (с)
Колега Зоряного лорда
таки зла
😆
FinTech
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Додано: Чет 14 вер, 2023 19:33
Ото менше треба було триндіти на форумі, який активно моніторить банк, про цей "схємотозік"...
Oberon
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Додано: Чет 14 вер, 2023 20:56
Oberon написав:
Ото менше треба було триндіти на форумі, який активно моніторить банк
я об этом всегда говорила
Кассандра
Повідомлень: 1413
З нами з: 04.12.12
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