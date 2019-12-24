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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 943944945946

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:42

  greenozon написав:у вас який дивний рандомізатор
більша половина переможців із кийова

Я думаю це тому, що багато хто саме з Києва і робив обмін. Та і місто, наче не маленьке ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12001
З нами з: 18.02.13
Подякував: 143 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:09

  Howl написав:ringM57, адреса реєстрації чи місця декларування підтягується із Дії (як раз із цього витягу), а адресу фактичного проживання необхідно вводити самостійно й її можна дистанційно через застосунок оновити згодом:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 3318359954


Дякую. Спробував ще раз пройти анкету - у полі "Адреса" вказав 3 перші літери назви села - і воно підтягнулося у довгому списку різних міст (якщо писати повну назву села - воно чогось не підтягається...), вулиця знайшлася ... зареєструвався ...
ringM57
 
Повідомлень: 62
З нами з: 22.05.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:14

С 21 сентября швыдкый в долларах всё (
Кассандра
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Повідомлень: 1413
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 216 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:21

  Кассандра написав:С 21 сентября швыдкый в долларах всё (
"Щоб не були дуже розумними" (с)
Колега Зоряного лорда таки зла 😆
FinTech
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Повідомлень: 664
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:33

Ото менше треба було триндіти на форумі, який активно моніторить банк, про цей "схємотозік"...
Oberon
 
Повідомлень: 268
З нами з: 15.09.20
Подякував: 113 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:56

  Oberon написав:Ото менше треба було триндіти на форумі, який активно моніторить банк

я об этом всегда говорила
Кассандра
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Повідомлень: 1413
З нами з: 04.12.12
Подякував: 26 раз.
Подякували: 216 раз.
 
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2
  #<1 ... 943944945946
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