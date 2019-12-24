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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 10:42

  greenozon написав:у вас який дивний рандомізатор
більша половина переможців із кийова

Я думаю це тому, що багато хто саме з Києва і робив обмін. Та і місто, наче не маленьке ;)

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12003
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Подякував: 143 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 11:09

  Howl написав:ringM57, адреса реєстрації чи місця декларування підтягується із Дії (як раз із цього витягу), а адресу фактичного проживання необхідно вводити самостійно й її можна дистанційно через застосунок оновити згодом:
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 3318359954


Дякую. Спробував ще раз пройти анкету - у полі "Адреса" вказав 3 перші літери назви села - і воно підтягнулося у довгому списку різних міст (якщо писати повну назву села - воно чогось не підтягається...), вулиця знайшлася ... зареєструвався ...
ringM57
 
Повідомлень: 64
З нами з: 22.05.17
Подякував: 6 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 18:14

С 21 сентября швыдкый в долларах всё (
Кассандра
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Повідомлень: 1413
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Подякували: 217 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:21

  Кассандра написав:С 21 сентября швыдкый в долларах всё (
"Щоб не були дуже розумними" (с)
Колега Зоряного лорда таки зла 😆
FinTech
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Повідомлень: 667
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 19:33

Ото менше треба було триндіти на форумі, який активно моніторить банк, про цей "схємотозік"...
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 вер, 2023 20:56

  Oberon написав:Ото менше треба було триндіти на форумі, який активно моніторить банк

я об этом всегда говорила
Кассандра
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Повідомлень: 1413
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 06:06

  Кассандра написав:
  Oberon написав:Ото менше треба було триндіти на форумі, який активно моніторить банк

я об этом всегда говорила

В перспективі у зв'язку з одержавленням банк ще багато чого зробить не на користь простого клієнта - не розписую, що саме, щоб потім не казали, що через мій пост банк щось рубанув, а на щось ввів :mrgreen: .
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:22

  FinTech написав:
  Кассандра написав:С 21 сентября швыдкый в долларах всё (
"Щоб не були дуже розумними" (с)
Колега Зоряного лорда таки зла 😆

Дякую, що наділили мене силою впливу на всі банківські продукти, але це закриття не пов'язане із "схемотозом", а з оновленням від НБУ.
Якби б хотіли пофіксити схемотоз, то можна було б зробити обмеження, що логічно ;)

Тому я і надалі залишаюся "маленьким гвінтіком", але як Темний лорд Підтримки :mrgreen:

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:28

  Кассандра написав:С 21 сентября швыдкый в долларах всё (
плохо - да и хрен с ними.

т.е. теперь конкурентных продуктов тут уже фактически не будет :!:

За сентябрь-октябрь банк получит такой отток вкладчиков,
что их менеджеры любого звена забудут надолго про все свои былые бонусы.
"Вег'ной до'огой идиоте, Това'ищи!" :twisted:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:34

  Oberon написав:Ото менше треба було триндіти на форумі, який активно моніторить банк, про цей "схємотозік"...

Про цей момент вже давно знали, і так само не раз обговорювався у чаті в Телеграмі.
Але закриття пов'язане з вчорашніми оновленнями від НБУ.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12003
З нами з: 18.02.13
Подякував: 143 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
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