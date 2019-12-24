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Обслуговування в українських
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:53

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків :?: ( я зовсім не в курсі)

100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.

Ого, щось я не побачив за ці 100грн і відкрив... А якщо я кред ліміт перекіну на Карту Вигода, цю зможу закріти, не втрачая лиміт?
PS чекайте, там в умовах написано при наявності заборгованності на цінець разрахункового періоду- тобто, в кінці періода погасив і нічого не сплачуєш чи я щось не так зрозумів?
Rack
 
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Подякували: 50 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:13

Блин, не найду в приложении как мобильный пополнить, кроме своего((
Feh14
 
Повідомлень: 38
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:14

  Rack написав:
  alex lem написав:
  flysoulfly написав:А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків :?: ( я зовсім не в курсі)

100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.

Ого, щось я не побачив за ці 100грн і відкрив... А якщо я кред ліміт перекіну на Карту Вигода, цю зможу закріти, не втрачая лиміт?
PS чекайте, там в умовах написано при наявності заборгованності на цінець разрахункового періоду- тобто, в кінці періода погасив і нічого не сплачуєш чи я щось не так зрозумів?


Да, погасил или задолженность меньше 20 грн - ничего не платишь

"Плата за обслуговування основної картки щомісячно при відсутності заборгованості, або наявності заборгованості до 20 грн. на кінець Розрахункового періоду окремо не
тарифікується, оскільки вартість послуги включена у вартість видачі готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат будь-якого банку (в т.ч. АТ «СЕНС БАНК») в
Україні та за її межами згідно п.10 цих Тарифів"
wolfus
 
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  #<1 ... 944945946947
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