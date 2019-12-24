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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:53
alex lem написав: flysoulfly написав:
А чим саме краща карта Red
від кредиток інших банків
( я зовсім не в курсі)
100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.
Ого, щось я не побачив за ці 100грн і відкрив... А якщо я кред ліміт перекіну на Карту Вигода, цю зможу закріти, не втрачая лиміт?
PS чекайте, там в умовах написано при наявності заборгованності на цінець разрахункового періоду- тобто, в кінці періода погасив і нічого не сплачуєш чи я щось не так зрозумів?
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:13
Блин, не найду в приложении как мобильный пополнить, кроме своего((
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:14
Rack написав: alex lem написав: flysoulfly написав:
А чим саме краща карта Red
від кредиток інших банків
( я зовсім не в курсі)
100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.
Ого, щось я не побачив за ці 100грн і відкрив... А якщо я кред ліміт перекіну на Карту Вигода, цю зможу закріти, не втрачая лиміт?
PS чекайте, там в умовах написано при наявності заборгованності на цінець разрахункового періоду- тобто, в кінці періода погасив і нічого не сплачуєш чи я щось не так зрозумів?
Да, погасил или задолженность меньше 20 грн - ничего не платишь
"Плата за обслуговування основної картки щомісячно при відсутності заборгованості, або наявності заборгованості до 20 грн. на кінець Розрахункового періоду окремо не
тарифікується, оскільки вартість послуги включена у вартість видачі готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат будь-якого банку (в т.ч. АТ «СЕНС БАНК») в
Україні та за її межами згідно п.10 цих Тарифів"
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