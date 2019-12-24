flysoulfly написав:А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків ( я зовсім не в курсі)
100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.
Ого, щось я не побачив за ці 100грн і відкрив... А якщо я кред ліміт перекіну на Карту Вигода, цю зможу закріти, не втрачая лиміт? PS чекайте, там в умовах написано при наявності заборгованності на цінець разрахункового періоду- тобто, в кінці періода погасив і нічого не сплачуєш чи я щось не так зрозумів?
flysoulfly написав:А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків ( я зовсім не в курсі)
100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.
Ого, щось я не побачив за ці 100грн і відкрив... А якщо я кред ліміт перекіну на Карту Вигода, цю зможу закріти, не втрачая лиміт? PS чекайте, там в умовах написано при наявності заборгованності на цінець разрахункового періоду- тобто, в кінці періода погасив і нічого не сплачуєш чи я щось не так зрозумів?
Да, погасил или задолженность меньше 20 грн - ничего не платишь
"Плата за обслуговування основної картки щомісячно при відсутності заборгованості, або наявності заборгованості до 20 грн. на кінець Розрахункового періоду окремо не тарифікується, оскільки вартість послуги включена у вартість видачі готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат будь-якого банку (в т.ч. АТ «СЕНС БАНК») в Україні та за її межами згідно п.10 цих Тарифів"
wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого? Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...
Rack написав:wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого? Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...
Rack написав:wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого? Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...
Доброго дня. Якщо у вас розрахункова дата, умовно, 5 вересня, то в цей день проходить списання РКО 100 грн, якщо у вас сума заборгованості 20 грн і більше. Розрахункова дата рахується з моменту оформлення рахунку. Більше інформації у статті "Що таке "розрахункова дата" по кредитній картці?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015019859
sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%
Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані. Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.