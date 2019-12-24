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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 944945946947

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 10:53

  alex lem написав:
  flysoulfly написав:А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків :?: ( я зовсім не в курсі)

100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.

Ого, щось я не побачив за ці 100грн і відкрив... А якщо я кред ліміт перекіну на Карту Вигода, цю зможу закріти, не втрачая лиміт?
PS чекайте, там в умовах написано при наявності заборгованності на цінець разрахункового періоду- тобто, в кінці періода погасив і нічого не сплачуєш чи я щось не так зрозумів?
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:13

Блин, не найду в приложении как мобильный пополнить, если это Лайка((
Востаннє редагувалось Feh14 в П'ят 15 вер, 2023 12:20, всього редагувалось 1 раз.
Feh14
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:14

  Rack написав:
  alex lem написав:
  flysoulfly написав:А чим саме краща карта Red від кредиток інших банків :?: ( я зовсім не в курсі)

100 грн в місяць за користування цією карткою. Таке собі.

Ого, щось я не побачив за ці 100грн і відкрив... А якщо я кред ліміт перекіну на Карту Вигода, цю зможу закріти, не втрачая лиміт?
PS чекайте, там в умовах написано при наявності заборгованності на цінець разрахункового періоду- тобто, в кінці періода погасив і нічого не сплачуєш чи я щось не так зрозумів?


Да, погасил или задолженность меньше 20 грн - ничего не платишь

"Плата за обслуговування основної картки щомісячно при відсутності заборгованості, або наявності заборгованості до 20 грн. на кінець Розрахункового періоду окремо не
тарифікується, оскільки вартість послуги включена у вартість видачі готівки, в т.ч. за рахунок власних коштів, з рахунку через банкомат будь-якого банку (в т.ч. АТ «СЕНС БАНК») в
Україні та за її межами згідно п.10 цих Тарифів"
wolfus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 11:59

wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого?
Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...
Rack
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:06

  Rack написав:wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого?
Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...


Смотрите какая у вас разрахункова дата, комиссию снимают в РД
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016941460
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... %BA%D1%83-
wolfus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:46

Re: Sense Bank

  Rack написав:Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого?

Дата відкриття картки = дата оформлення договору
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:49

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Тому я і надалі залишаюся "маленьким гвінтіком"

Краще себе з тим "маленьким гвінтіком", якому різьбу зірвало, не асоціювати :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 12:51

  Кассандра написав:С 21 сентября швыдкый в долларах всё (

Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:02

Re: Sense Bank

  Rack написав:wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого?
Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...

Доброго дня. Якщо у вас розрахункова дата, умовно, 5 вересня, то в цей день проходить списання РКО 100 грн, якщо у вас сума заборгованості 20 грн і більше.
Розрахункова дата рахується з моменту оформлення рахунку.
Більше інформації у статті "Що таке "розрахункова дата" по кредитній картці?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015019859

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 13:07

Re: Sense Bank

  sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%

Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані.
Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12005
З нами з: 18.02.13
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Подякували: 1254 раз.
 
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  #<1 ... 944945946947
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