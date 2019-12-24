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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:44
Sense Bank написав: sens написав:
Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%
Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані.
Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.
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А ЩО НАТОМІСТЬ???
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greenozon
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Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:56
greenozon написав: Sense Bank написав: sens написав:
Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%
Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані.
Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А ЩО НАТОМІСТЬ???
Безмежні гарантії від держбанку під час військового стану
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