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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 945946947948

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:44

  Sense Bank написав:
  sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%

Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані.
Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


А ЩО НАТОМІСТЬ???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:56

  greenozon написав:
  Sense Bank написав:
  sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%

Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані.
Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


А ЩО НАТОМІСТЬ???

Безмежні гарантії від держбанку під час військового стану
sens
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