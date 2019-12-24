sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%
Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані. Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.
sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%
Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані. Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А ЩО НАТОМІСТЬ???
Безмежні гарантії від держбанку під час військового стану
Rack написав:wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого? Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...
Доброго дня. Якщо у вас розрахункова дата, умовно, 5 вересня, то в цей день проходить списання РКО 100 грн, якщо у вас сума заборгованості 20 грн і більше. Розрахункова дата рахується з моменту оформлення рахунку. Більше інформації у статті "Що таке "розрахункова дата" по кредитній картці?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015019859
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
І як же може получитися пільговий період у 60 днів, коли треба погашати всю заборгованість КОЖЕН місяць до розрахункової дати? Чи ці 100 грн це геть інше?