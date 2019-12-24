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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 946947948949>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:44

  Sense Bank написав:
  sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%

Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані.
Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


А ЩО НАТОМІСТЬ???
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 15:56

  greenozon написав:
  Sense Bank написав:
  sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%

Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані.
Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


А ЩО НАТОМІСТЬ???

Безмежні гарантії від держбанку під час військового стану
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 18:11

  Sense Bank написав:
  Rack написав:wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого?
Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...

Доброго дня. Якщо у вас розрахункова дата, умовно, 5 вересня, то в цей день проходить списання РКО 100 грн, якщо у вас сума заборгованості 20 грн і більше.
Розрахункова дата рахується з моменту оформлення рахунку.
Більше інформації у статті "Що таке "розрахункова дата" по кредитній картці?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015019859

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️

І як же може получитися пільговий період у 60 днів, коли треба погашати всю заборгованість КОЖЕН місяць до розрахункової дати? Чи ці 100 грн це геть інше? :)
alex lem
 
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alex lem
Ответ тут
wolfus
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:35

Re: Sense Bank

  alex lem написав:І як же може получитися пільговий період у 60 днів, коли треба погашати всю заборгованість КОЖЕН місяць до розрахункової дати? Чи ці 100 грн це геть інше?
Ну так Алка єдина банка, яка надає ПЛАТНИЙ грейс-62. Тобто хочеш 60дн на погашення бору, то плати 100грн.
От уявляєте, шо у когось є борг в 90К грн, тобто він може його погасити в РД, або може покласти ці гроші під 10% річних до наступної РД, тобто заробити десь 600 грн... то що він не погодиться віддати Алці-ненажері 1/6 від майбутнього цімесу? Отоо ж, Алка з нашиХ, з свінорилів ;@) :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:46

Re: Sense Bank

  Amethyst написав:От уявляєте, шо у когось є борг в 90К грн

А зараз хіба стільки дають?
ingtrans
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 19:50

  Sense Bank написав:Але закриття пов'язане з вчорашніми оновленнями від НБУ.

Это не секрет. А с чем связано то, что по жизни снятие депозитных средств с карты выжирает лимит двух снятий в месяц без комиса? Прямо в какой-то инструкции от НБУ сказано так делать? Пока можно было за три дня одепозитить - это ещё было туда-сюда, а сейчас совсем грустно станет :cry:
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:35

  moveton написав:
  Sense Bank написав:Але закриття пов'язане з вчорашніми оновленнями від НБУ.

Это не секрет. А с чем связано то, что по жизни снятие депозитных средств с карты выжирает лимит двух снятий в месяц без комиса? Прямо в какой-то инструкции от НБУ сказано так делать? Пока можно было за три дня одепозитить - это ещё было туда-сюда, а сейчас совсем грустно станет :cry:[/дайте]а можно чуть конкретнее в чем суть?Почему станет грустно?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 вер, 2023 22:48

  посетитель написав:а можно чуть конкретнее в чем суть?Почему станет грустно?

Куда уж конкретнее-то? Снял валютное депо за пару раз или больше и в этом же месяце захотелось на 50к грн прикупить ещё валюты (или, например, ОВГЗ выплатились) и тут же снять - попал на комис потому, что средства не депозитные и два бесплатных раза уже использованы. До сих пор это было не особенно важно потому, что один фиг валюты 5 дней ждать, а за это время её можно подержать на трёхдневном депо разик и снимать, как депозитные. Теперь для ухода от комиса остался вариант только двухнедельного ощадника. Может кому и весело.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:17

  moveton написав:
  посетитель написав:а можно чуть конкретнее в чем суть?Почему станет грустно?

Куда уж конкретнее-то? Снял валютное депо за пару раз или больше и в этом же месяце захотелось на 50к грн прикупить ещё валюты (или, например, ОВГЗ выплатились) и тут же снять - попал на комис потому, что средства не депозитные и два бесплатных раза уже использованы.
так депозитные деньги бесплатно ж снимаются(через операционистку).И не входят в лимит двух снятий.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 16 вер, 2023 16:20, всього редагувалось 1 раз.
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