sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%
Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані. Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.
sens написав:Звідки новини? На швидком в гривні вже 8%
Деяким клієнтам були пуші, і це дійсно так, з 21.09.23 не можна буде оформити депозит "Швидкий" у доларах, а діючі не будуть прологовані. Щодо "Швидкого" у гривні, то ще з 25.08.23 була ставка змінена на 8% річних.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
А ЩО НАТОМІСТЬ???
Безмежні гарантії від держбанку під час військового стану
Rack написав:wolfus Це якась маячня...тільки що перевірив картку, вже знято 100грн...при тому, що перша купівля товару буда здійснена с карти 28 серпня, а 100грн зняли вже 10вересня.Тобто навіть 2х тижнів не пройшло! Про яку разрахункову дату там йдеться? вона рахується від чого? Нафіг такі кредити, закриваю з кінцямі...
Доброго дня. Якщо у вас розрахункова дата, умовно, 5 вересня, то в цей день проходить списання РКО 100 грн, якщо у вас сума заборгованості 20 грн і більше. Розрахункова дата рахується з моменту оформлення рахунку. Більше інформації у статті "Що таке "розрахункова дата" по кредитній картці?": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0015019859
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
І як же може получитися пільговий період у 60 днів, коли треба погашати всю заборгованість КОЖЕН місяць до розрахункової дати? Чи ці 100 грн це геть інше?
alex lem написав:І як же може получитися пільговий період у 60 днів, коли треба погашати всю заборгованість КОЖЕН місяць до розрахункової дати? Чи ці 100 грн це геть інше?
Ну так Алка єдина банка, яка надає ПЛАТНИЙ грейс-62. Тобто хочеш 60дн на погашення бору, то плати 100грн. От уявляєте, шо у когось є борг в 90К грн, тобто він може його погасити в РД, або може покласти ці гроші під 10% річних до наступної РД, тобто заробити десь 600 грн... то що він не погодиться віддати Алці-ненажері 1/6 від майбутнього цімесу? Отоо ж, Алка з нашиХ, з свінорилів ;@)
Sense Bank написав:Але закриття пов'язане з вчорашніми оновленнями від НБУ.
Это не секрет. А с чем связано то, что по жизни снятие депозитных средств с карты выжирает лимит двух снятий в месяц без комиса? Прямо в какой-то инструкции от НБУ сказано так делать? Пока можно было за три дня одепозитить - это ещё было туда-сюда, а сейчас совсем грустно станет
Sense Bank написав:Але закриття пов'язане з вчорашніми оновленнями від НБУ.
Это не секрет. А с чем связано то, что по жизни снятие депозитных средств с карты выжирает лимит двух снятий в месяц без комиса? Прямо в какой-то инструкции от НБУ сказано так делать? Пока можно было за три дня одепозитить - это ещё было туда-сюда, а сейчас совсем грустно станет [/дайте]а можно чуть конкретнее в чем суть?Почему станет грустно?
посетитель написав:а можно чуть конкретнее в чем суть?Почему станет грустно?
Куда уж конкретнее-то? Снял валютное депо за пару раз или больше и в этом же месяце захотелось на 50к грн прикупить ещё валюты (или, например, ОВГЗ выплатились) и тут же снять - попал на комис потому, что средства не депозитные и два бесплатных раза уже использованы. До сих пор это было не особенно важно потому, что один фиг валюты 5 дней ждать, а за это время её можно подержать на трёхдневном депо разик и снимать, как депозитные. Теперь для ухода от комиса остался вариант только двухнедельного ощадника. Может кому и весело.
посетитель написав:а можно чуть конкретнее в чем суть?Почему станет грустно?
Куда уж конкретнее-то? Снял валютное депо за пару раз или больше и в этом же месяце захотелось на 50к грн прикупить ещё валюты (или, например, ОВГЗ выплатились) и тут же снять - попал на комис потому, что средства не депозитные и два бесплатных раза уже использованы.
так депозитные деньги бесплатно ж снимаются(через операционистку).И не входят в лимит двух снятий.
Востаннє редагувалось посетитель в Суб 16 вер, 2023 16:20, всього редагувалось 1 раз.