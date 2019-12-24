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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:19
Re: Sense Bank
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Востаннє редагувалось maxprofit в Суб 16 вер, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 вер, 2023 17:30
Депозитные деньги снимаются бесплатно, но даже при снятии их, как депозитных, они съедают лимит бесплатных снятий. Т.е. третье снятие в месяц, если это не депозитные деньги, по-любому будет с комисом. Всегда так было и недавно это перепроверял. Поэтому и интересно какой инструкцией НБУ это обусловлено.
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