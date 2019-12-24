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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 946947948949

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Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 16:19

Re: Sense Bank

...
Востаннє редагувалось maxprofit в Суб 16 вер, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
maxprofit
 
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Повідомлення Додано: Суб 16 вер, 2023 17:30

  посетитель написав:так депозитные деньги бесплатно ж снимаются(через операционистку).И не входят в лимит двух снятий.

Депозитные деньги снимаются бесплатно, но даже при снятии их, как депозитных, они съедают лимит бесплатных снятий. Т.е. третье снятие в месяц, если это не депозитные деньги, по-любому будет с комисом. Всегда так было и недавно это перепроверял. Поэтому и интересно какой инструкцией НБУ это обусловлено.
moveton
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