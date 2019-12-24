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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 16 вер, 2023 16:19
Re: Sense Bank
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Востаннє редагувалось maxprofit в Суб 16 вер, 2023 17:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 16 вер, 2023 17:30
Депозитные деньги снимаются бесплатно, но даже при снятии их, как депозитных, они съедают лимит бесплатных снятий. Т.е. третье снятие в месяц, если это не депозитные деньги, по-любому будет с комисом. Всегда так было и недавно это перепроверял. Поэтому и интересно какой инструкцией НБУ это обусловлено.
Додано: Суб 16 вер, 2023 17:59
Вітаю! Зняття суми депозиту та відсотків є безкоштовним незалежно від кількості знять за місяць (не поширюється на ОВДП/цінні папери). Але вірно, воно враховується у загальну кількість безкоштовних знять на місяць згідно ДКБО. Тобто, якщо ви знімали до цього два рази по депозиту, то третій раз буде безкоштовне зняття лише по депозиту.
4.3. Банк має право:
4.3.3. Вносити пропозиції на зміну умов Договору, в тому числі Тарифів та/або Правил користування Карткою, в порядку, що передбачений Розділом 11 цього Договору.
11.1. Сторони погодили наступний порядок зміни умов цього Договору:
11.1.1. У випадку необхідності внесення змін до Правил користування Карткою або Тарифів на обслуговування Картки, Банк не пізніше ніж за 30 (Тридцять) календарних днів до дати з якої застосовуватимуться змінені Правила користування Карткою або Тарифи на обслуговування Картки, направляє Клієнтам повідомлення про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сторінці Банку. При цьому Банк у такому повідомленні зобов'язаний зазначити, що Клієнт має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до Правил використання Картки або Тарифів на обслуговування Картки є погодженими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться,
Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору та закриття відповідного Рахунку.
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Додано: Суб 16 вер, 2023 19:00
Мабуть я не настільки свинорил щоб влазить на 90 кіло папіру кредитних в алі-сені, щоб покласти їх на прОцент на місяць у стрьомному банчику( а де ще дадуть 10проц. річних ?). З перспективою забрати їх по хвонду грабування. Коли вже строки грейсу вийдуть ? Тому й таку ,,щедру,, картку від сені закрив і не шкодую. Досить карток інших банчиків з чесним грейс періодом до 2 місяців.
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