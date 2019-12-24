Додано: Суб 16 вер, 2023 17:59

moveton написав: посетитель написав: так депозитные деньги бесплатно ж снимаются(через операционистку).И не входят в лимит двух снятий. так депозитные деньги бесплатно ж снимаются(через операционистку).И не входят в лимит двух снятий.

Депозитные деньги снимаются бесплатно, но даже при снятии их, как депозитных, они съедают лимит бесплатных снятий. Т.е. третье снятие в месяц, если это не депозитные деньги, по-любому будет с комисом. Всегда так было и недавно это перепроверял. Поэтому и интересно какой инструкцией НБУ это обусловлено. Депозитные деньги снимаются бесплатно, но даже при снятии их, как депозитных, они съедают лимит бесплатных снятий. Т.е. третье снятие в месяц, если это не депозитные деньги, по-любому будет с комисом. Всегда так было и недавно это перепроверял. Поэтому и интересно какой инструкцией НБУ это обусловлено.

Вітаю! Зняття суми депозиту та відсотків є безкоштовним незалежно від кількості знять за місяць (не поширюється на ОВДП/цінні папери). Але вірно, воно враховується у загальну кількість безкоштовних знять на місяць згідно ДКБО. Тобто, якщо ви знімали до цього два рази по депозиту, то третій раз буде безкоштовне зняття лише по депозиту.4.3. Банк має право:4.3.3. Вносити пропозиції на зміну умов Договору, в тому числі Тарифів та/або Правил користування Карткою, в порядку, що передбачений Розділом 11 цього Договору.11.1. Сторони погодили наступний порядок зміни умов цього Договору:11.1.1. У випадку необхідності внесення змін до Правил користування Карткою або Тарифів на обслуговування Картки, Банк не пізніше ніж за 30 (Тридцять) календарних днів до дати з якої застосовуватимуться змінені Правила користування Карткою або Тарифи на обслуговування Картки, направляє Клієнтам повідомлення про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сторінці Банку. При цьому Банк у такому повідомленні зобов'язаний зазначити, що Клієнт має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до Правил використання Картки або Тарифів на обслуговування Картки є погодженими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться,Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору та закриття відповідного Рахунку.Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️