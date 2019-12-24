посетитель написав:так депозитные деньги бесплатно ж снимаются(через операционистку).И не входят в лимит двух снятий.
Депозитные деньги снимаются бесплатно, но даже при снятии их, как депозитных, они съедают лимит бесплатных снятий. Т.е. третье снятие в месяц, если это не депозитные деньги, по-любому будет с комисом. Всегда так было и недавно это перепроверял. Поэтому и интересно какой инструкцией НБУ это обусловлено.
посетитель написав:так депозитные деньги бесплатно ж снимаются(через операционистку).И не входят в лимит двух снятий.
Депозитные деньги снимаются бесплатно, но даже при снятии их, как депозитных, они съедают лимит бесплатных снятий. Т.е. третье снятие в месяц, если это не депозитные деньги, по-любому будет с комисом. Всегда так было и недавно это перепроверял. Поэтому и интересно какой инструкцией НБУ это обусловлено.
Вітаю! Зняття суми депозиту та відсотків є безкоштовним незалежно від кількості знять за місяць (не поширюється на ОВДП/цінні папери). Але вірно, воно враховується у загальну кількість безкоштовних знять на місяць згідно ДКБО. Тобто, якщо ви знімали до цього два рази по депозиту, то третій раз буде безкоштовне зняття лише по депозиту.
4.3. Банк має право: 4.3.3. Вносити пропозиції на зміну умов Договору, в тому числі Тарифів та/або Правил користування Карткою, в порядку, що передбачений Розділом 11 цього Договору. 11.1. Сторони погодили наступний порядок зміни умов цього Договору: 11.1.1. У випадку необхідності внесення змін до Правил користування Карткою або Тарифів на обслуговування Картки, Банк не пізніше ніж за 30 (Тридцять) календарних днів до дати з якої застосовуватимуться змінені Правила користування Карткою або Тарифи на обслуговування Картки, направляє Клієнтам повідомлення про такі зміни шляхом розміщення відповідного повідомлення на Інтернет-сторінці Банку. При цьому Банк у такому повідомленні зобов'язаний зазначити, що Клієнт має право до дати, з якої застосовуватимуться зміни, розірвати договір без сплати додаткової комісійної винагороди за його розірвання. Зміни до Правил використання Картки або Тарифів на обслуговування Картки є погодженими Клієнтом, якщо до дати, з якої вони застосовуватимуться, Клієнт не повідомить Банк про розірвання Договору та закриття відповідного Рахунку.
alex lem написав:І як же може получитися пільговий період у 60 днів, коли треба погашати всю заборгованість КОЖЕН місяць до розрахункової дати? Чи ці 100 грн це геть інше?
Ну так Алка єдина банка, яка надає ПЛАТНИЙ грейс-62. Тобто хочеш 60дн на погашення бору, то плати 100грн. От уявляєте, шо у когось є борг в 90К грн, тобто він може його погасити в РД, або може покласти ці гроші під 10% річних до наступної РД, тобто заробити десь 600 грн... то що він не погодиться віддати Алці-ненажері 1/6 від майбутнього цімесу? Отоо ж, Алка з нашиХ, з свінорилів ;@)
Мабуть я не настільки свинорил щоб влазить на 90 кіло папіру кредитних в алі-сені, щоб покласти їх на прОцент на місяць у стрьомному банчику( а де ще дадуть 10проц. річних ?). З перспективою забрати їх по хвонду грабування. Коли вже строки грейсу вийдуть ? Тому й таку ,,щедру,, картку від сені закрив і не шкодую. Досить карток інших банчиків з чесним грейс періодом до 2 місяців.
посетитель написав:так депозитные деньги бесплатно ж снимаются(через операционистку).И не входят в лимит двух снятий.
Депозитные деньги снимаются бесплатно, но даже при снятии их, как депозитных, они съедают лимит бесплатных снятий. Т.е. третье снятие в месяц, если это не депозитные деньги, по-любому будет с комисом. Всегда так было и недавно это перепроверял. Поэтому и интересно какой инструкцией НБУ это обусловлено.
вот этого нюанса я как раз и не знал.Да уж, жлобская позиция банка. По таким мелочам в тарифах видно какого качества человек их составлял.Везде поднасрать по мелочи: со снятием, с заказом денег, со сроком(три месяца у сени 100 дней) и т.д.
alex lem написав:щоб покласти їх на прОцент на місяць у стрьомному банчику( а де ще дадуть 10проц. річних ?).
Тиждень тому 10% будо і у Алки, зараз 8% Але 10% і зараз є у посіпак Тасі -- у Спорту та іЗі. Вперде! )
Сказано же: все, кто дают минимум 10% - стрёмные банчики. И возглавляет их Минфин с номинальной доходностью, например, по Донецку 16%. Ещё и предоставляет легальный способ вложить в этот инструмент именно кредитные средства. Буду теперь знать, как правильно Минфин обзывать.
Arien написав:Выпала из новостей: что таки да, государство банк отжало?
Та ні - купило за 1 грн. А Фрідману і Авену ще і дозволили із заморожених рахунків оплачувати прислугу:
російському банківському магнату Михайлу Фрідману схвалили ліцензію на оплату праці 19 співробітників, включно з водіями, приватними кухарями, хатніми робітницями і різноробочими. Виплата приблизно за десять місяців склала £300 000. Крім того, Фрідман, за інформацією журналістів, отримував щомісячну допомогу в розмірі приблизно £7000 для покриття основних потреб своєї сім'ї. Також журналісти повідомляють, що британські чиновники дозволили колишньому діловому партнеру Фрідмана Петру Авену отримувати щомісячну допомогу в розмірі £60 000. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/581 ... groshi-nyt