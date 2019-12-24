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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 947948949950

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 08:45

  Amethyst написав:
  alex lem написав:щоб покласти їх на прОцент на місяць у стрьомному банчику( а де ще дадуть 10проц. річних ?).
Тиждень тому 10% будо і у Алки, зараз 8%
Але 10% і зараз є у посіпак Тасі -- у Спорту та іЗі. Вперде! )

На 1 міс і зараз сенс 10%. Мін сума 5000. 8% 3-денка.
Ой+
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