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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 вер, 2023 08:45
Amethyst написав: alex lem написав:
щоб покласти їх на прОцент на місяць у стрьомному банчику( а де ще дадуть 10проц. річних ?).
Тиждень тому 10% будо і у Алки, зараз 8%
Але 10% і зараз є у посіпак Тасі -- у Спорту та іЗі. Вперде! )
На 1 міс і зараз сенс 10%. Мін сума 5000. 8% 3-денка.
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