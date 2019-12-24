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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 вер, 2023 08:45
Amethyst написав: alex lem написав:
щоб покласти їх на прОцент на місяць у стрьомному банчику( а де ще дадуть 10проц. річних ?).
Тиждень тому 10% будо і у Алки, зараз 8%
Але 10% і зараз є у посіпак Тасі -- у Спорту та іЗі. Вперде! )
На 1 міс і зараз сенс 10%. Мін сума 5000. 8% 3-денка.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 17:23
Друзья мои, а как вы пополняете карты если нужно больше чем на 5000 грн в день?
И АТМ альфовский не под рукой.
EasyPay с какого-то момента запретил больше этой суммы, почему-то даже со второго номера получается еще 5000 грн но на вторую карту, ну а больше у меня номеров телефонов нет ). Что с этим новшеством делать? Моно без проблем на 30 тыс и сейчас можно пополнить через тот же EasyPay.
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Додано: Нед 17 вер, 2023 18:56
Arien написав:
Друзья мои, а как вы пополняете карты если нужно больше чем на 5000 грн в день?
И АТМ альфовский не под рукой.
EasyPay с какого-то момента запретил больше этой суммы, почему-то даже со второго номера получается еще 5000 грн но на вторую карту, ну а больше у меня номеров телефонов нет ). Что с этим новшеством делать? Моно без проблем на 30 тыс и сейчас можно пополнить через тот же EasyPay.
СЭПом
уж не помню куда, но пополнял месяц назад 3-4 банка и потом сводил СЭПом все - проблема что 3-4 это помоему максимум для фри вариантов терминала - за другие процент просил
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