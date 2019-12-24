На 1 міс і зараз сенс 10%. Мін сума 5000. 8% 3-денка.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 17 вер, 2023 08:45
Додано: Нед 17 вер, 2023 17:23
Re: Sense Bank
Друзья мои, а как вы пополняете карты если нужно больше чем на 5000 грн в день?
И АТМ альфовский не под рукой.
EasyPay с какого-то момента запретил больше этой суммы, почему-то даже со второго номера получается еще 5000 грн но на вторую карту, ну а больше у меня номеров телефонов нет ). Что с этим новшеством делать? Моно без проблем на 30 тыс и сейчас можно пополнить через тот же EasyPay.
Додано: Нед 17 вер, 2023 18:56
СЭПом
уж не помню куда, но пополнял месяц назад 3-4 банка и потом сводил СЭПом все - проблема что 3-4 это помоему максимум для фри вариантов терминала - за другие процент просил
Додано: Пон 18 вер, 2023 10:22
Доброго!
СЕП на інші банки 200т в місяць.
1. Скільки можна переслати (тобто витягти з карти сенса) на інші банки по р2р?
2. Скільки можна переслати на карти сенса по р2р?
Дякую.
Додано: Пон 18 вер, 2023 14:45
В умовах поповнення депозиту "Прибутковий" зазначено, що загальна сума поповнення не може перевищувати 200% від первинної суми вкладу.
Наприклад, первинна сума вкладу 1000 грн і було поповнення ще на 2000 грн (200%), тобто загальна сума вкладу стала 3000 грн.
Якщо відбудеться пролонгація депозиту, то
первинна сумма вкладу після пролонгації буде 1000 чи 3000 гривень? Ще буде можливість поповнити на 6000 грн?
Додано: Пон 18 вер, 2023 15:32
Re: Sense Bank
Кто-то СЭП сегодня из банка отправлял? Как у вас дошло? Мой уже часов шесть где-то бродит.
Додано: Пон 18 вер, 2023 15:35
Додано: Пон 18 вер, 2023 15:40
А седня как-то странно СЄПы ходют
Вот с Агриколя на Шаромыгу прям литают -- 5..10 мин и у Шаромыги
А с Агриколя на Восток -- уже более 4ч ни слуху ни духу, обычно за 30 мин все вагранили.
С Алки на Юнекс тож дето потерялось с 13:00.
Мож то пышные сборы регулятора на взлетающий тугрик: то ли USD то ли USDT або за все разом?!
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