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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 08:45

  Amethyst написав:
  alex lem написав:щоб покласти їх на прОцент на місяць у стрьомному банчику( а де ще дадуть 10проц. річних ?).
Тиждень тому 10% будо і у Алки, зараз 8%
Але 10% і зараз є у посіпак Тасі -- у Спорту та іЗі. Вперде! )

На 1 міс і зараз сенс 10%. Мін сума 5000. 8% 3-денка.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 17:23

Re: Sense Bank

Друзья мои, а как вы пополняете карты если нужно больше чем на 5000 грн в день?
И АТМ альфовский не под рукой.

EasyPay с какого-то момента запретил больше этой суммы, почему-то даже со второго номера получается еще 5000 грн но на вторую карту, ну а больше у меня номеров телефонов нет ). Что с этим новшеством делать? Моно без проблем на 30 тыс и сейчас можно пополнить через тот же EasyPay.
Arien
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Повідомлення Додано: Нед 17 вер, 2023 18:56

  Arien написав:Друзья мои, а как вы пополняете карты если нужно больше чем на 5000 грн в день?
И АТМ альфовский не под рукой.

EasyPay с какого-то момента запретил больше этой суммы, почему-то даже со второго номера получается еще 5000 грн но на вторую карту, ну а больше у меня номеров телефонов нет ). Что с этим новшеством делать? Моно без проблем на 30 тыс и сейчас можно пополнить через тот же EasyPay.


СЭПом :mrgreen:

уж не помню куда, но пополнял месяц назад 3-4 банка и потом сводил СЭПом все - проблема что 3-4 это помоему максимум для фри вариантов терминала - за другие процент просил
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 10:22

Доброго!
СЕП на інші банки 200т в місяць.
1. Скільки можна переслати (тобто витягти з карти сенса) на інші банки по р2р?
2. Скільки можна переслати на карти сенса по р2р?
Дякую.
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:39

хіба 200К це не СУМАРНО на вихід із банки?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 14:45

В умовах поповнення депозиту "Прибутковий" зазначено, що загальна сума поповнення не може перевищувати 200% від первинної суми вкладу.
Наприклад, первинна сума вкладу 1000 грн і було поповнення ще на 2000 грн (200%), тобто загальна сума вкладу стала 3000 грн.
Якщо відбудеться пролонгація депозиту, то
первинна сумма вкладу після пролонгації буде 1000 чи 3000 гривень? Ще буде можливість поповнити на 6000 грн?
AZTECA
 
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:32

Re: Sense Bank

Кто-то СЭП сегодня из банка отправлял? Как у вас дошло? Мой уже часов шесть где-то бродит.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:35

  Фантом написав:Кто-то СЭП сегодня из банка отправлял? Как у вас дошло? Мой уже часов шесть где-то бродит.

заходив за пару хв
wolt450
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:39

wolt450 Значит принимающий банк тормозит. Спасибо.
Фантом
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Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:40

  Фантом написав:Кто-то СЭП сегодня из банка отправлял? Как у вас дошло? Мой уже часов шесть где-то бродит.

А седня как-то странно СЄПы ходют
Вот с Агриколя на Шаромыгу прям литают -- 5..10 мин и у Шаромыги
А с Агриколя на Восток -- уже более 4ч ни слуху ни духу, обычно за 30 мин все вагранили.
С Алки на Юнекс тож дето потерялось с 13:00.

Мож то пышные сборы регулятора на взлетающий тугрик: то ли USD то ли USDT або за все разом?! :wink:
Amethyst
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