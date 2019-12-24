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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 948949950951

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 86
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
10%
9
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
16%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
41%
35
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
21
Всього голосів : 86
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:46

Amethyst У меня тоже на Восток. Видно запор у него.
Фантом
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Повідомлень: 2415
З нами з: 18.05.16
Подякував: 364 раз.
Подякували: 281 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 15:52

  Фантом написав:Amethyst У меня тоже на Восток. Видно запор у него.
Агаа, токошо пробило :)
Amethyst
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Повідомлень: 4540
З нами з: 05.05.21
Подякував: 336 раз.
Подякували: 815 раз.
 
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1
9
Повідомлення Додано: Пон 18 вер, 2023 16:33

На Восток сепи з Сенсу хоч і туго, але ходять, а от якщо тягнути р2р, наприклад, з білої братом Востока бобром, то хрін затягнеш, вже два місяці розбираються з моїми зверненнями. Проблема на стороні бобра.
Тому затримкам з сепами на восток я навіть не дивуюсь.
Oberon
 
Повідомлень: 273
З нами з: 15.09.20
Подякував: 115 раз.
Подякували: 32 раз.
 
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