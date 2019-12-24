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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 18 вер, 2023 15:52
Додано: Пон 18 вер, 2023 16:33
На Восток сепи з Сенсу хоч і туго, але ходять, а от якщо тягнути р2р, наприклад, з білої братом Востока бобром, то хрін затягнеш, вже два місяці розбираються з моїми зверненнями. Проблема на стороні бобра.
Тому затримкам з сепами на восток я навіть не дивуюсь.
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