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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 16 лис, 2023 11:33
тобто, оплати товарів кретиткою (і за кредитні кошти) на сайті Аліекспрес у валюті дол.США не підпадають під "розстрочку"?
Якщо ви провели цю операцію за рахунок кредитних коштів,то у вас буде можливість перевести покупку в розстрочку, після того як сума пройде по рахунку
Головне щоб ви не поповнювали картку, поки не оформите розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Чет 16 лис, 2023 17:56
Sense Bank написав:тобто, оплати товарів кретиткою (і за кредитні кошти) на сайті Аліекспрес у валюті дол.США не підпадають під "розстрочку"?
Якщо ви провели цю операцію за рахунок кредитних коштів,то у вас буде можливість перевести покупку в розстрочку, після того як сума пройде по рахунку
Головне щоб ви не поповнювали картку, поки не оформите розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Так, сьогодні вже з'євилась відповідна опція під цим платежем.
Розстрочка оформилась.
Дякую!
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YaVI
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Додано: Чет 16 лис, 2023 18:38
YaVI написав:
Так, сьогодні вже з'євилась відповідна опція під цим платежем.
Розстрочка оформилась.
Дякую!
За яким курсом порахував Сенс?
На таку операцію акційний кешбек нарахують, якби на вихідні і у категорії Маркетплейс?
Чи там є якісь каміння?
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idealstorm
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Додано: Чет 16 лис, 2023 22:58
idealstorm написав:
За яким курсом порахував Сенс?
На таку операцію акційний кешбек нарахують, якби на вихідні і у категорії Маркетплейс?
Чи там є якісь каміння?
- по курсу 37,60
- код 5310 Сенс провів як Маркетплейси
- операція була не у вихідні, тому нарахували КБ 1% оскільки ця категорія була у мене серед вибраних на листопад
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YaVI
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Додано: Нед 19 лис, 2023 13:27
В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?
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ГеннадийUA
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Додано: Нед 19 лис, 2023 14:21
ГеннадийUA написав:
В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?
Такой, чтобы деньги при продаже в Сенсе отправлялись на карту, указаннную в Дие, врядли у кого-то был.
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moveton
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