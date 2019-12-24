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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 11:33

тобто, оплати товарів кретиткою (і за кредитні кошти) на сайті Аліекспрес у валюті дол.США не підпадають під "розстрочку"?

Якщо ви провели цю операцію за рахунок кредитних коштів,то у вас буде можливість перевести покупку в розстрочку, після того як сума пройде по рахунку :wink:
Головне щоб ви не поповнювали картку, поки не оформите розстрочку)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12122
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 17:56

  Sense Bank написав:тобто, оплати товарів кретиткою (і за кредитні кошти) на сайті Аліекспрес у валюті дол.США не підпадають під "розстрочку"?

Якщо ви провели цю операцію за рахунок кредитних коштів,то у вас буде можливість перевести покупку в розстрочку, після того як сума пройде по рахунку :wink:
Головне щоб ви не поповнювали картку, поки не оформите розстрочку)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Так, сьогодні вже з'євилась відповідна опція під цим платежем.
Розстрочка оформилась.
Дякую!
YaVI
 
Повідомлень: 545
З нами з: 30.03.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 18:38

  YaVI написав:Так, сьогодні вже з'євилась відповідна опція під цим платежем.
Розстрочка оформилась.
Дякую!

За яким курсом порахував Сенс?
На таку операцію акційний кешбек нарахують, якби на вихідні і у категорії Маркетплейс?
Чи там є якісь каміння?
idealstorm
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Повідомлень: 1875
З нами з: 06.03.09
Подякував: 18 раз.
Подякували: 189 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 22:58

  idealstorm написав:За яким курсом порахував Сенс?
На таку операцію акційний кешбек нарахують, якби на вихідні і у категорії Маркетплейс?
Чи там є якісь каміння?

- по курсу 37,60
- код 5310 Сенс провів як Маркетплейси
- операція була не у вихідні, тому нарахували КБ 1% оскільки ця категорія була у мене серед вибраних на листопад
YaVI
 
Повідомлень: 545
З нами з: 30.03.10
Подякував: 21 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:27

В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?
ГеннадийUA
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Повідомлень: 222
З нами з: 01.04.14
Подякував: 13 раз.
Подякували: 43 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:21

  ГеннадийUA написав:В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?

Такой, чтобы деньги при продаже в Сенсе отправлялись на карту, указаннную в Дие, врядли у кого-то был.
moveton
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Повідомлень: 3912
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 431 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:00

  ГеннадийUA написав:В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?


Про виплату на картку з Дії не знаю чи можливо, а виплата на карту Сенса відбувається швидко, нічого не губиться.
antey718
 
Повідомлень: 832
З нами з: 03.08.13
Подякував: 53 раз.
Подякували: 135 раз.
 
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