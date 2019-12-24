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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1016101710181019>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 11:33

тобто, оплати товарів кретиткою (і за кредитні кошти) на сайті Аліекспрес у валюті дол.США не підпадають під "розстрочку"?

Якщо ви провели цю операцію за рахунок кредитних коштів,то у вас буде можливість перевести покупку в розстрочку, після того як сума пройде по рахунку :wink:
Головне щоб ви не поповнювали картку, поки не оформите розстрочку)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12124
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 17:56

  Sense Bank написав:тобто, оплати товарів кретиткою (і за кредитні кошти) на сайті Аліекспрес у валюті дол.США не підпадають під "розстрочку"?

Якщо ви провели цю операцію за рахунок кредитних коштів,то у вас буде можливість перевести покупку в розстрочку, після того як сума пройде по рахунку :wink:
Головне щоб ви не поповнювали картку, поки не оформите розстрочку)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

Так, сьогодні вже з'євилась відповідна опція під цим платежем.
Розстрочка оформилась.
Дякую!
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 18:38

  YaVI написав:Так, сьогодні вже з'євилась відповідна опція під цим платежем.
Розстрочка оформилась.
Дякую!

За яким курсом порахував Сенс?
На таку операцію акційний кешбек нарахують, якби на вихідні і у категорії Маркетплейс?
Чи там є якісь каміння?
idealstorm
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Повідомлень: 1875
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Повідомлення Додано: Чет 16 лис, 2023 22:58

  idealstorm написав:За яким курсом порахував Сенс?
На таку операцію акційний кешбек нарахують, якби на вихідні і у категорії Маркетплейс?
Чи там є якісь каміння?

- по курсу 37,60
- код 5310 Сенс провів як Маркетплейси
- операція була не у вихідні, тому нарахували КБ 1% оскільки ця категорія була у мене серед вибраних на листопад
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 13:27

В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?
ГеннадийUA
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Повідомлення Додано: Нед 19 лис, 2023 14:21

  ГеннадийUA написав:В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?

Такой, чтобы деньги при продаже в Сенсе отправлялись на карту, указаннную в Дие, врядли у кого-то был.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 00:00

  ГеннадийUA написав:В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?


Про виплату на картку з Дії не знаю чи можливо, а виплата на карту Сенса відбувається швидко, нічого не губиться.
antey718
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:17

  Sense Bank написав:
  melkh написав:to Sense: ▪ Перекази на картки інших банків в Україні та за кордоном:
- в день — 100 000 грн (раніше — 50 000 грн);
- в місяць — 200 000 грн (раніше — 100 000 грн).

А чому по Black старий ліміт ще 50 т на день?

Вітаю! У застосунку Sense SuperApp відображаються ліміти картки, які можна самостійно змінити.
А ліміти рахунку — це максимальна сума, до якої можна збільшити ліміти карток. Ліміт на рахунок встановлюється банком і змінити його неможливо.
Стаття "Переглянути та змінити ліміти картки в Sense SuperApp": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016940460

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Дайте відповідь будь ласка, я не побачив або пропустив, крім збільшення ліміту за сумою покупок в інтернеті (саме покупок в інтернеті, а не переказів) за кордоном на місяць з гривневої картки Хамелеон по Black у додатку на мобільному телефоні Sense SuperApp, змінився чи ні ліміт на кількість операцій на день? В місяць?
maxxi
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 12:56

Питання до користувачів карток банку. Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???
Ні разу не користувався, але є бажання спробувати. :-)
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:12

[i]змінився чи ні ліміт на кількість операцій на день? В місяць?

Зміна лімітів на кількість операцій була тільки на перекази.
На покупки та зняття, кількість операцій залишилась така ж: 25 операцій на день, 999 на місяць.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 20 лис, 2023 13:19, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12124
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