тобто, оплати товарів кретиткою (і за кредитні кошти) на сайті Аліекспрес у валюті дол.США не підпадають під "розстрочку"?
Якщо ви провели цю операцію за рахунок кредитних коштів,то у вас буде можливість перевести покупку в розстрочку, після того як сума пройде по рахунку Головне щоб ви не поповнювали картку, поки не оформите розстрочку)
Sense Bank написав:тобто, оплати товарів кретиткою (і за кредитні кошти) на сайті Аліекспрес у валюті дол.США не підпадають під "розстрочку"?
Якщо ви провели цю операцію за рахунок кредитних коштів,то у вас буде можливість перевести покупку в розстрочку, після того як сума пройде по рахунку Головне щоб ви не поповнювали картку, поки не оформите розстрочку)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Так, сьогодні вже з'євилась відповідна опція під цим платежем. Розстрочка оформилась. Дякую!
В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?
ГеннадийUA написав:В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?
Такой, чтобы деньги при продаже в Сенсе отправлялись на карту, указаннную в Дие, врядли у кого-то был.
ГеннадийUA написав:В когось був реальний кейс купівлі у Сенса ОВДП через Дію, а через деякий час, до закінчення терміну, продажу в Сенсі? Операція проходить? Виплата приходить на картку, вказану в Дії, кошти не губляться?
Про виплату на картку з Дії не знаю чи можливо, а виплата на карту Сенса відбувається швидко, нічого не губиться.
melkh написав:to Sense: ▪ Перекази на картки інших банків в Україні та за кордоном: - в день — 100 000 грн (раніше — 50 000 грн); - в місяць — 200 000 грн (раніше — 100 000 грн).
А чому по Black старий ліміт ще 50 т на день?
Вітаю! У застосунку Sense SuperApp відображаються ліміти картки, які можна самостійно змінити. А ліміти рахунку — це максимальна сума, до якої можна збільшити ліміти карток. Ліміт на рахунок встановлюється банком і змінити його неможливо. Стаття "Переглянути та змінити ліміти картки в Sense SuperApp": https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/ ... 0016940460
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Дайте відповідь будь ласка, я не побачив або пропустив, крім збільшення ліміту за сумою покупок в інтернеті (саме покупок в інтернеті, а не переказів) за кордоном на місяць з гривневої картки Хамелеон по Black у додатку на мобільному телефоні Sense SuperApp, змінився чи ні ліміт на кількість операцій на день? В місяць?
Питання до користувачів карток банку. Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок??? Ні разу не користувався, але є бажання спробувати.