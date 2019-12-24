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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:18

[quote="5649306:Watcher"]Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???

Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12124
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
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