[quote="5649306:Watcher"]Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???
Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️