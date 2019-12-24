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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:18

[quote="5649306:Watcher"]Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???

Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:36

Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp😔 Ми вже займаємось виправленням цієї проблеми, пробачте, будь ласка, що завдаємо вам незручностей 🙏 Після виправлення - проінформуємо 💙

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 20 лис, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12127
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:44

  Sense Bank написав:Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp😔 Ми вже займаємось виправленням цієї проблеми, пробачте, будь ласка, що завдаємо вам незручностей 🙏 Після виправлення - проінформуємо 💙

Чомусь не дивуюсь.
А чому без підпису, фея помічниця, чи лорд, чи хтось ще...соромно?
novichok
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:47

novichok
Виправляюсь)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:55

  Sense Bank написав:
  Watcher написав:Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???

Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

як користувач - як я розумію механізм роботи Нової пошти, якщо сплачуєш лише послуги пошти - то можна кредиткою, це звичайний термінал. а якщо оплачуєш третій особі - то ВСІ термінали зроблять переказ по карті - бо навіщо Новій пошті сплачувати еквайрінг за когось?

якось так
Shaman
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:17

  Shaman написав:як користувач - як я розумію механізм роботи Нової пошти, якщо сплачуєш лише послуги пошти - то можна кредиткою, це звичайний термінал. а якщо оплачуєш третій особі - то ВСІ термінали зроблять переказ по карті - бо навіщо Новій пошті сплачувати еквайрінг за когось?

Мнения расходятся. Чтобы именно плату за доставку НП проводило, как перевод - такое в первый раз слышу. По-идее (и мне это в отделении подтверждали), за услуги почты должно быть оплатой, а за наложку - переводом, но читал отзыв, что и наложку провели, как оплату.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:32

Застосунок полікували, все працює)
Ще раз приносимо вибачення за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:40

  novichok написав:
  Sense Bank написав:Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp

Чомусь не дивуюсь
да, тоже шото уже не удивляюсь и даже улыбаюсь...
и жду каждый раз уже фатального зависания этого ™SuperrApp-нагромождения из |овна и палок - тогда уже с полной утратой данных
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:43

  moveton написав:но читал отзыв, что и наложку провели, как оплату.
у меня было такое: наложку провели как оплату...
удивился
и совсем запутался :oops:
flysoulfly
 
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