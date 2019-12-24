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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 13:18
[quote="5649306:Watcher"]Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???
Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:36
Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp😔 Ми вже займаємось виправленням цієї проблеми, пробачте, будь ласка, що завдаємо вам незручностей 🙏 Після виправлення - проінформуємо 💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Пон 20 лис, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Sense Bank
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:44
Sense Bank написав:
Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp😔 Ми вже займаємось виправленням цієї проблеми, пробачте, будь ласка, що завдаємо вам незручностей 🙏 Після виправлення - проінформуємо 💙
Чомусь не дивуюсь.
А чому без підпису, фея помічниця, чи лорд, чи хтось ще...соромно?
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novichok
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:47
novichok
Виправляюсь)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:55
Sense Bank написав: Watcher написав:Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???
Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали
прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
як користувач - як я розумію механізм роботи Нової пошти, якщо сплачуєш лише послуги пошти - то можна кредиткою, це звичайний термінал. а якщо оплачуєш третій особі - то ВСІ термінали зроблять переказ по карті - бо навіщо Новій пошті сплачувати еквайрінг за когось?
якось так
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Shaman
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:17
Shaman написав:
як користувач - як я розумію механізм роботи Нової пошти, якщо сплачуєш лише послуги пошти - то можна кредиткою, це звичайний термінал. а якщо оплачуєш третій особі - то ВСІ термінали зроблять переказ по карті - бо навіщо Новій пошті сплачувати еквайрінг за когось?
Мнения расходятся. Чтобы именно плату за доставку НП проводило, как перевод - такое в первый раз слышу. По-идее (и мне это в отделении подтверждали), за услуги почты должно быть оплатой, а за наложку - переводом, но читал отзыв, что и наложку провели, как оплату.
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moveton
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:32
Застосунок полікували, все працює)
Ще раз приносимо вибачення за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:40
novichok написав: Sense Bank написав:
Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp
Чомусь не дивуюсь
да, тоже шото уже не удивляюсь и даже улыбаюсь...
и жду каждый раз уже фатального зависания этого ™SuperrApp-нагромождения из |овна и палок - тогда уже с полной утратой данных
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:43
moveton написав:
но читал отзыв, что и наложку провели, как оплату.
у меня было такое: наложку провели как оплату...
удивился
и совсем запутался
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