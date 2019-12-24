RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1017101810191020>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 13:18

[quote="5649306:Watcher"]Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???

Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12127
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:36

Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp😔 Ми вже займаємось виправленням цієї проблеми, пробачте, будь ласка, що завдаємо вам незручностей 🙏 Після виправлення - проінформуємо 💙

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank в Пон 20 лис, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12127
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:44

  Sense Bank написав:Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp😔 Ми вже займаємось виправленням цієї проблеми, пробачте, будь ласка, що завдаємо вам незручностей 🙏 Після виправлення - проінформуємо 💙

Чомусь не дивуюсь.
А чому без підпису, фея помічниця, чи лорд, чи хтось ще...соромно?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3184
З нами з: 31.03.13
Подякував: 25 раз.
Подякували: 269 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:47

novichok
Виправляюсь)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12127
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 14:55

  Sense Bank написав:
  Watcher написав:Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???

Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️

як користувач - як я розумію механізм роботи Нової пошти, якщо сплачуєш лише послуги пошти - то можна кредиткою, це звичайний термінал. а якщо оплачуєш третій особі - то ВСІ термінали зроблять переказ по карті - бо навіщо Новій пошті сплачувати еквайрінг за когось?

якось так
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4691
З нами з: 29.09.19
Подякував: 517 раз.
Подякували: 1227 раз.
 
Профіль
2
3
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:17

  Shaman написав:як користувач - як я розумію механізм роботи Нової пошти, якщо сплачуєш лише послуги пошти - то можна кредиткою, це звичайний термінал. а якщо оплачуєш третій особі - то ВСІ термінали зроблять переказ по карті - бо навіщо Новій пошті сплачувати еквайрінг за когось?

Мнения расходятся. Чтобы именно плату за доставку НП проводило, как перевод - такое в первый раз слышу. По-идее (и мне это в отделении подтверждали), за услуги почты должно быть оплатой, а за наложку - переводом, но читал отзыв, что и наложку провели, как оплату.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3916
З нами з: 23.03.18
Подякував: 23 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:32

Застосунок полікували, все працює)
Ще раз приносимо вибачення за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12127
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1268 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:40

  novichok написав:
  Sense Bank написав:Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp

Чомусь не дивуюсь
да, тоже шото уже не удивляюсь и даже улыбаюсь...
и жду каждый раз уже фатального зависания этого ™SuperrApp-нагромождения из |овна и палок - тогда уже с полной утратой данных
flysoulfly
 
Повідомлень: 3702
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 15:43

  moveton написав:но читал отзыв, что и наложку провели, как оплату.
у меня было такое: наложку провели как оплату...
удивился
и совсем запутался :oops:
flysoulfly
 
Повідомлень: 3702
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1329 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:06

Наложенный платеж в Новой Почте проводился как оплата, если продавец был предприятие, и у него был какой-то хитрый договор с Новой Почтой. Узнать заранее, попадает ли вот эта конкретная посылка под эти условия до оплаты никак нельзя. По крайней мере до 24 года так было.

Меня больше возмущало то, что ладно, наложенный платёж это перевод, пусть проводится как перевод. Но комиссия за этот наложенный платёж - это уже услуга, но, несмотря на это, комиссия у них включается в сумму перевода, а не оплачивается как услуга.
M-Audio
 
Повідомлень: 2809
З нами з: 23.03.11
Подякував: 556 раз.
Подякували: 398 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1017101810191020>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ferlakur, jeykoxc, mailsiteline, vitaliy1111 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 119, 120, 121
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1200 231938
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 17:11
nickvp
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 6645
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (3537)
20.11.2023 16:50
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.