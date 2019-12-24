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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 13:18
[quote="5649306:Watcher"]Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???
Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:36
Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp😔 Ми вже займаємось виправленням цієї проблеми, пробачте, будь ласка, що завдаємо вам незручностей 🙏 Після виправлення - проінформуємо 💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Востаннє редагувалось Sense Bank
в Пон 20 лис, 2023 14:47, всього редагувалось 1 раз.
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Sense Bank
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:44
Sense Bank написав:
Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp😔 Ми вже займаємось виправленням цієї проблеми, пробачте, будь ласка, що завдаємо вам незручностей 🙏 Після виправлення - проінформуємо 💙
Чомусь не дивуюсь.
А чому без підпису, фея помічниця, чи лорд, чи хтось ще...соромно?
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novichok
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:47
novichok
Виправляюсь)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Sense Bank
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Додано: Пон 20 лис, 2023 14:55
Sense Bank написав: Watcher написав:Коли проходить оплата при отриманні кредитної карткою на Новій пошті, то ця операція проходить як оплата через звичайний термінал в магазині, чи якось хитріше і платник попадає на додаткові проценти як при перерахуванні коштів на інший рахунок???
Відповім вам і як користувач, і як працівник банку😁
На новій пошті деякі термінали
прошиті як переказ з картки на картку👀
Тому при розрахунку кредиткою у вас операція може пройти як переказ, тож буде списана комісія згідно тарифам картки 4% мін.20 грн.+ нарахуються %% на готівкові операції.
Раніше були таблички з попередженням, зараз не помічала такого(
Тому краще або ж уточнювати у працівників на якому терміналі краще розрахуватись, або використовувати дебетову картку😊
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
як користувач - як я розумію механізм роботи Нової пошти, якщо сплачуєш лише послуги пошти - то можна кредиткою, це звичайний термінал. а якщо оплачуєш третій особі - то ВСІ термінали зроблять переказ по карті - бо навіщо Новій пошті сплачувати еквайрінг за когось?
якось так
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Shaman
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:17
Shaman написав:
як користувач - як я розумію механізм роботи Нової пошти, якщо сплачуєш лише послуги пошти - то можна кредиткою, це звичайний термінал. а якщо оплачуєш третій особі - то ВСІ термінали зроблять переказ по карті - бо навіщо Новій пошті сплачувати еквайрінг за когось?
Мнения расходятся. Чтобы именно плату за доставку НП проводило, как перевод - такое в первый раз слышу. По-идее (и мне это в отделении подтверждали), за услуги почты должно быть оплатой, а за наложку - переводом, но читал отзыв, что и наложку провели, как оплату.
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moveton
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:32
Застосунок полікували, все працює)
Ще раз приносимо вибачення за причинені незручності💙
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:40
novichok написав: Sense Bank написав:
Зараз не відображаються картки в Sense SuperApp
Чомусь не дивуюсь
да, тоже шото уже не удивляюсь и даже улыбаюсь...
и жду каждый раз уже фатального зависания этого ™SuperrApp-нагромождения из |овна и палок - тогда уже с полной утратой данных
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 лис, 2023 15:43
moveton написав:
но читал отзыв, что и наложку провели, как оплату.
у меня было такое: наложку провели как оплату...
удивился
и совсем запутался
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Додано: Пон 20 лис, 2023 16:06
Наложенный платеж в Новой Почте проводился как оплата, если продавец был предприятие, и у него был какой-то хитрый договор с Новой Почтой. Узнать заранее, попадает ли вот эта конкретная посылка под эти условия до оплаты никак нельзя. По крайней мере до 24 года так было.
Меня больше возмущало то, что ладно, наложенный платёж это перевод, пусть проводится как перевод. Но комиссия за этот наложенный платёж - это уже услуга, но, несмотря на это, комиссия у них включается в сумму перевода, а не оплачивается как услуга.
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M-Audio
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