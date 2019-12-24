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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:18

  M-Audio написав:Наложенный платеж в Новой Почте проводился как оплата, если продавец был предприятие...
не знал.
да, так и было и в 2023
flysoulfly
 
Повідомлень: 3717
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:54

Re: Sense Bank

Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь? опять свое приложение ломаете? Опять не доступны ни счета, ни карты, ни депозиты.
upd. После трех перезагрузок появились
WallNutPen
 
Повідомлень: 950
З нами з: 08.06.20
Подякував: 25 раз.
Подякували: 259 раз.
 
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