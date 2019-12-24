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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Пон 20 лис, 2023 16:18

  M-Audio написав:Наложенный платеж в Новой Почте проводился как оплата, если продавец был предприятие...
не знал.
да, так и было и в 2023
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 13:54

Re: Sense Bank

Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь? опять свое приложение ломаете? Опять не доступны ни счета, ни карты, ни депозиты.
upd. После трех перезагрузок появились
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 лис, 2023 16:05

  WallNutPen написав:Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь?

звична практика.
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:12

  WallNutPen написав:Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь?

они наслаждаются

Вчера ругался с горячкой - не проходила оплата по IBAN. Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой. При этом с теми же реквизитами и описанием платежа уже ранее были успешно сделаны ТРИ платежа.
Горячка через полчаса после "Декілька хвилин, перевіряю" раздуплилась, но рабочего решения вопроса не предложило.
Уже и все знаки препинания поубирал - то же самое.
Психанул, вместо "від 23 вересня 2023 р." написал "від 23.09.2023 р." - сработало. Т.е. программистам банка просто не нравится этот месяц :shock:

П.С. УВАЖАЕМЫЙ БАНК!!! ЕСЛИ ЧТО-ТО РАБОТАЕТ - НЕ ТРОГАЙТЕ, ПУСТЬ РАБОТАЕТ!!!
maniachello
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:23

maniachello
Потрібно розібратись у вашій ситуації👀
Дуже цікаво в чому була проблема, тому вже біжу до вас в особисті)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:32

  maniachello написав:
  WallNutPen написав:Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь?

они наслаждаются

Вчера ругался с горячкой - не проходила оплата по IBAN. Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой. При этом с теми же реквизитами и описанием платежа уже ранее были успешно сделаны ТРИ платежа.
Горячка через полчаса после "Декілька хвилин, перевіряю" раздуплилась, но рабочего решения вопроса не предложило.
Уже и все знаки препинания поубирал - то же самое.
Психанул, вместо "від 23 вересня 2023 р." написал "від 23.09.2023 р." - сработало. Т.е. программистам банка просто не нравится этот месяц :shock:

П.С. УВАЖАЕМЫЙ БАНК!!! ЕСЛИ ЧТО-ТО РАБОТАЕТ - НЕ ТРОГАЙТЕ, ПУСТЬ РАБОТАЕТ!!!

Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.
Востаннє редагувалось посетитель в Сер 22 лис, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:39

  maniachello написав:Вчера ругался с горячкой - не проходила оплата по IBAN. Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой. При этом с теми же реквизитами и описанием платежа уже ранее были успешно сделаны ТРИ платежа.
Горячка через полчаса после "Декілька хвилин, перевіряю" раздуплилась, но рабочего решения вопроса не предложило.
Уже и все знаки препинания поубирал - то же самое.
Психанул, вместо "від 23 вересня 2023 р." написал "від 23.09.2023 р." - сработало. Т.е. программистам банка просто не нравится этот месяц :shock:

оце й відповідь: бо ці програмісти москалі :twisted:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:40

Re: Sense Bank

  maniachello написав:Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой.
Так, бувають таки глюки, особливо при копіпасті з інших файлів (пдф, ворд), які самостійно генерують невидимі символи формату. Лікується розміщенням тексту в найпростішому текст-редакторі типу Ноутпед, в рядку редагування Телезі або Вайберу або просто перенабрати руцями :)
Ще у ССА дебильна сис-ма розбивки на тетради номера ІБАН, які інші банки сприймають як пробіли і при копіпасті за нестачею місця обрізають праві цифри... І це в ХХI віці у Супер-глюК бАнці :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:41

Re: Sense Bank

flysoulfly написав:оце й відповідь: бо ці програмісти москалі :twisted:

А де їх зараз немає :(
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 13:51

  посетитель написав:Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.

А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.
moveton
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