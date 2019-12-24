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Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 20 лис, 2023 16:18
M-Audio написав:
Наложенный платеж в Новой Почте проводился как оплата, если продавец был предприятие...
не знал.
да, так и было и в 2023
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flysoulfly
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Додано: Вів 21 лис, 2023 13:54
Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь? опять свое приложение ломаете? Опять не доступны ни счета, ни карты, ни депозиты.
upd. После трех перезагрузок появились
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WallNutPen
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Додано: Вів 21 лис, 2023 16:05
WallNutPen написав:
Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь?
звична практика.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:12
WallNutPen написав:
Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь?
они наслаждаются
Вчера ругался с горячкой - не проходила оплата по IBAN. Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой. При этом с теми же реквизитами и описанием платежа уже ранее были успешно сделаны ТРИ платежа.
Горячка через полчаса после "Декілька хвилин, перевіряю" раздуплилась, но рабочего
решения вопроса не предложило.
Уже и все знаки препинания поубирал - то же самое.
Психанул, вместо "від 23 вересня 2023 р." написал "від 23.09.2023 р." - сработало. Т.е. программистам банка просто не нравится этот месяц
П.С. УВАЖАЕМЫЙ БАНК!!! ЕСЛИ ЧТО-ТО РАБОТАЕТ - НЕ ТРОГАЙТЕ, ПУСТЬ РАБОТАЕТ!!!
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maniachello
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:23
maniachello
Потрібно розібратись у вашій ситуації👀
Дуже цікаво в чому була проблема, тому вже біжу до вас в особисті)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:32
maniachello написав: WallNutPen написав:
Банк "что-то пошло нет так", вы издеваетесь?
они наслаждаются
Вчера ругался с горячкой - не проходила оплата по IBAN. Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой. При этом с теми же реквизитами и описанием платежа уже ранее были успешно сделаны ТРИ платежа.
Горячка через полчаса после "Декілька хвилин, перевіряю" раздуплилась, но рабочего
решения вопроса не предложило.
Уже и все знаки препинания поубирал - то же самое.
Психанул, вместо "від 23 вересня 2023 р." написал "від 23.09.2023 р." - сработало. Т.е. программистам банка просто не нравится этот месяц
П.С. УВАЖАЕМЫЙ БАНК!!! ЕСЛИ ЧТО-ТО РАБОТАЕТ - НЕ ТРОГАЙТЕ, ПУСТЬ РАБОТАЕТ!!!
Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.
Востаннє редагувалось посетитель
в Сер 22 лис, 2023 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:39
maniachello написав:
Вчера ругался с горячкой - не проходила оплата по IBAN. Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой. При этом с теми же реквизитами и описанием платежа уже ранее были успешно сделаны ТРИ платежа.
Горячка через полчаса после "Декілька хвилин, перевіряю" раздуплилась, но рабочего решения вопроса не предложило.
Уже и все знаки препинания поубирал - то же самое.
Психанул, вместо "від 23 вересня
2023 р." написал "від 23.09.2023 р." - сработало. Т.е. программистам банка просто не нравится этот месяц
оце й відповідь: бо ці програмісти москалі
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flysoulfly
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:40
maniachello написав:
Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой.
Так, бувають таки глюки, особливо при копіпасті з інших файлів (пдф, ворд), які самостійно генерують невидимі символи формату. Лікується розміщенням тексту в найпростішому текст-редакторі типу Ноутпед, в рядку редагування Телезі або Вайберу або просто перенабрати руцями
Ще у ССА дебильна сис-ма розбивки на тетради номера ІБАН, які інші банки сприймають як пробіли і при копіпасті за нестачею місця обрізають праві цифри... І це в ХХI віці у Супер-глюК бАнці
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:41
flysoulfly написав:
оце й відповідь: бо ці програмісти москалі
А де їх зараз немає
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Додано: Сер 22 лис, 2023 13:51
посетитель написав:
Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.
А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.
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