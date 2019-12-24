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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:05

  moveton написав:Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все
что значит обычно? (я редко суммами "миллиметрую") - И в каких банках сейчас такое убожество присутсвует?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:23

  moveton написав:
  посетитель написав:Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.

А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.

Можливо, і копійки вистачило б. Скоріш за все, необхідна сума була щось типу 7440.001 грн, тобто математично більше залишку на рахунку. А при списанні округлило до 7440.00 і докинута гривня залишилася невикористаною.
Julio
 
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