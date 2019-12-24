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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 14:05
moveton написав:
Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все
что значит обычно? (я редко суммами "миллиметрую") - И в каких банках сейчас такое убожество присутсвует?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:23
moveton написав: посетитель написав:
Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.
А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.
Можливо, і копійки вистачило б. Скоріш за все, необхідна сума була щось типу 7440.001 грн, тобто математично більше залишку на рахунку. А при списанні округлило до 7440.00 і докинута гривня залишилася невикористаною.
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