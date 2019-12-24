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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1018101910201021

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:05

  moveton написав:Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все
что значит обычно? (я редко суммами "миллиметрую") - И в каких банках сейчас такое убожество присутсвует?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:23

  moveton написав:
  посетитель написав:Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.

А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.

Можливо, і копійки вистачило б. Скоріш за все, необхідна сума була щось типу 7440.001 грн, тобто математично більше залишку на рахунку. А при списанні округлило до 7440.00 і докинута гривня залишилася невикористаною.
Julio
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:48

  Amethyst написав:
  maniachello написав:Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой.
Так, бувають таки глюки, особливо при копіпасті з інших файлів (пдф, ворд), які самостійно генерують невидимі символи формату. Лікується розміщенням тексту в найпростішому текст-редакторі типу Ноутпед, в рядку редагування Телезі або Вайберу або просто перенабрати руцями :)

я тоже именно так подумал... но нет... перенабранный вручную текст супер-приложуха тоже не пропустила :roll:
П.С. редактирование в Ноутпеде, в строке Телеги или Вайбера... охрененно удобное приложение... что ещё нужно сделать, чтобы просто отправить деньги?
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:56

  flysoulfly написав:что значит обычно? (я редко суммами "миллиметрую") - И в каких банках сейчас такое убожество присутсвует?

Ой, я по этим граблям серьёзно ходил в пору расцвета депокарусели. Кажется, у Изи было. Может ещё у кого-то. В общем, не то, чтобы у каждого первого, но и не уникально, что не могут во всех компонентах одинаково округлять.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 14:57

Додаю свої "5 копійок", щодо використання кредитної картки при оплаті на Новій Пошті.
На днях провів оплату покупки на OLХ: зняло все якось дивно однією сумою, написало як послуга, хоча в додатку були окремі суми, у.т.ч. за доставку.
На покупку запропонували розстрочку.
Ще момент, термінал на пошті був з заставкою Водафон.
Watcher
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:45

  moveton написав:
  посетитель написав:Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.

А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.
может и копейка, я не знаю.Стал сразу с гривны нащупывать. Что б по десять раз не слать.Да и копейку переслать проблема, есть минимальная сумма перевода.
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Повідомлення Додано: Сер 22 лис, 2023 15:56

посетитель Написала вам в особисті, для уточнення інформації)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:13

Re: Sense Bank

Якійсь дурень змінив МСС-коди для розстрочок :evil: :twisted: :x :(
МСС-код 7399 раніше оформлювалась розстрочка, теперь - ні.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/360013883780

Работаєт - нє трогай!
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 14:45

  romanauscas написав:Якійсь дурень змінив МСС-коди для розстрочок :evil: :twisted: :x :(
МСС-код 7399 раніше оформлювалась розстрочка, теперь - ні.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/360013883780

Работаєт - нє трогай!

Вітаю! По цьому МСС взяв на уточнення питання, як тільки дізнаюся, я вам напишу.
А підкажіть, будь ласка, на якому ресурсі проводили оплату?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
Sense Bank
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