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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 22 лис, 2023 14:05
moveton написав:
Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все
что значит обычно? (я редко суммами "миллиметрую") - И в каких банках сейчас такое убожество присутсвует?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:23
moveton написав: посетитель написав:
Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.
А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.
Можливо, і копійки вистачило б. Скоріш за все, необхідна сума була щось типу 7440.001 грн, тобто математично більше залишку на рахунку. А при списанні округлило до 7440.00 і докинута гривня залишилася невикористаною.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:48
Amethyst написав: maniachello написав:
Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой.
Так, бувають таки глюки, особливо при копіпасті з інших файлів (пдф, ворд), які самостійно генерують невидимі символи формату. Лікується розміщенням тексту в найпростішому текст-редакторі типу Ноутпед, в рядку редагування Телезі або Вайберу або просто перенабрати руцями
я тоже именно так подумал... но нет... перенабранный вручную текст супер-приложуха тоже не пропустила
П.С. редактирование в Ноутпеде, в строке Телеги или Вайбера... охрененно удобное приложение... что ещё нужно сделать, чтобы просто отправить деньги?
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:56
flysoulfly написав:
что значит обычно? (я редко суммами "миллиметрую") - И в каких банках сейчас такое убожество присутсвует?
Ой, я по этим граблям серьёзно ходил в пору расцвета депокарусели. Кажется, у Изи было. Может ещё у кого-то. В общем, не то, чтобы у каждого первого, но и не уникально, что не могут во всех компонентах одинаково округлять.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 14:57
Додаю свої "5 копійок", щодо використання кредитної картки при оплаті на Новій Пошті.
На днях провів оплату покупки на OLХ: зняло все якось дивно однією сумою, написало як послуга, хоча в додатку були окремі суми, у.т.ч. за доставку.
На покупку запропонували розстрочку.
Ще момент, термінал на пошті був з заставкою Водафон.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:45
moveton написав: посетитель написав:
Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.
А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.
может и копейка, я не знаю.Стал сразу с гривны нащупывать. Что б по десять раз не слать.Да и копейку переслать проблема, есть минимальная сумма перевода.
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Додано: Сер 22 лис, 2023 15:56
посетитель Написала вам в особисті, для уточнення інформації)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Чет 23 лис, 2023 14:45
Вітаю! По цьому МСС взяв на уточнення питання, як тільки дізнаюся, я вам напишу.
А підкажіть, будь ласка, на якому ресурсі проводили оплату?
Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️
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