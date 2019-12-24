посетитель написав:Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.
А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.
Можливо, і копійки вистачило б. Скоріш за все, необхідна сума була щось типу 7440.001 грн, тобто математично більше залишку на рахунку. А при списанні округлило до 7440.00 і докинута гривня залишилася невикористаною.
maniachello написав:Писало "Використано заборонені символи". Какие именно, конечно, осталось загадкой.
Так, бувають таки глюки, особливо при копіпасті з інших файлів (пдф, ворд), які самостійно генерують невидимі символи формату. Лікується розміщенням тексту в найпростішому текст-редакторі типу Ноутпед, в рядку редагування Телезі або Вайберу або просто перенабрати руцями
я тоже именно так подумал... но нет... перенабранный вручную текст супер-приложуха тоже не пропустила П.С. редактирование в Ноутпеде, в строке Телеги или Вайбера... охрененно удобное приложение... что ещё нужно сделать, чтобы просто отправить деньги?
flysoulfly написав:что значит обычно? (я редко суммами "миллиметрую") - И в каких банках сейчас такое убожество присутсвует?
Ой, я по этим граблям серьёзно ходил в пору расцвета депокарусели. Кажется, у Изи было. Может ещё у кого-то. В общем, не то, чтобы у каждого первого, но и не уникально, что не могут во всех компонентах одинаково округлять.
Додаю свої "5 копійок", щодо використання кредитної картки при оплаті на Новій Пошті. На днях провів оплату покупки на OLХ: зняло все якось дивно однією сумою, написало як послуга, хоча в додатку були окремі суми, у.т.ч. за доставку. На покупку запропонували розстрочку. Ще момент, термінал на пошті був з заставкою Водафон.
посетитель написав:Тю, имея 7440 грн. на карточке 200 долларов купить так просто не смог.Писало не хватает денег.Покупал по частям: 100, 50.В итоге докинул 1 грн. и пропустило.Одна гривна на карточке после этого так и осталась.Так что уже ничему не удивляюсь.
А точно целая гривна требовалась? Обычно банки любят, чтобы лишняя только одна копейка была. И потом она остаётся. Некоторые банки осиливают и без копейки, но далеко не все. А вот гривна - это что-то дофига.
может и копейка, я не знаю.Стал сразу с гривны нащупывать. Что б по десять раз не слать.Да и копейку переслать проблема, есть минимальная сумма перевода.
При покупке на сайте www.zootovary.com в прошлую субботу не насчитались орехи по категории (выбранной,5%) "зоотовары",код магазина 5995, покупаю регулярно,всегда это были "зоотовары",а в этот раз покупка прошла как "маркетплесы",начислены только 2%. Как-то некрасиво:((