Tat_888 хммм..якщо по цій операції був МСС 5995, то мали нарахуватись бонуси саме по категорії "Зоотовари".
Біжу до вас в особисті, перевіряти деталі операції)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Додано: Чет 23 лис, 2023 15:52
Tat_888 хммм..якщо по цій операції був МСС 5995, то мали нарахуватись бонуси саме по категорії "Зоотовари".
Біжу до вас в особисті, перевіряти деталі операції)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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