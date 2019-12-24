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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:52

Tat_888 хммм..якщо по цій операції був МСС 5995, то мали нарахуватись бонуси саме по категорії "Зоотовари".
Біжу до вас в особисті, перевіряти деталі операції)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12132
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:56

Re: Sense Bank

Шо там, всі вже приготували 50+200 к, для закупівлі в сенссуперапп бакса у чорну п'ятницю по 36,6 грн?
1finanсier
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Повідомлень: 701
З нами з: 02.09.19
Подякував: 248 раз.
Подякували: 55 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:10

Поспішаю до вас з дуже класною новиною🤑
Лише завтра, починаючи з 00:00 — буде можливість придбати долари за гривню по крутому курсу — 36,6.
Купити долари за таким крутезним курсом можна в Sense SuperApp!

Враховуйте обмеження від НБУ:
- 50 000 грн — місячний ліміт на купівлю валюти в одному банку;
- 200 000 грн — на місяць з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12132
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
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2
1
  #<1 ... 1019102010211022
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