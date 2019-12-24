RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Sense Bank

Sense Bank
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1019102010211022

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:52

Tat_888 хммм..якщо по цій операції був МСС 5995, то мали нарахуватись бонуси саме по категорії "Зоотовари".
Біжу до вас в особисті, перевіряти деталі операції)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12132
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:56

Re: Sense Bank

Шо там, всі вже приготували 50+200 к, для закупівлі в сенссуперапп бакса у чорну п'ятницю по 36,6 грн?
1finanсier
Аватар користувача
 
Повідомлень: 701
З нами з: 02.09.19
Подякував: 248 раз.
Подякували: 55 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:10

Поспішаю до вас з дуже класною новиною🤑
Лише завтра, починаючи з 00:00 — буде можливість придбати долари за гривню по крутому курсу — 36,6.
Купити долари за таким крутезним курсом можна в Sense SuperApp!

Враховуйте обмеження від НБУ:
- 50 000 грн — місячний ліміт на купівлю валюти в одному банку;
- 200 000 грн — на місяць з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
Повідомлень: 12132
З нами з: 18.02.13
Подякував: 152 раз.
Подякували: 1269 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:33

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Лише завтра, починаючи з 00:00...

Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.


якщо не потрапите на блокування при поповненні )
zentol
 
Повідомлень: 185
З нами з: 04.01.14
Подякував: 88 раз.
Подякували: 21 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:37

  Sense Bank написав:
  romanauscas написав:Якійсь дурень змінив МСС-коди для розстрочок :evil: :twisted: :x :(
МСС-код 7399 раніше оформлювалась розстрочка, теперь - ні.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/360013883780

Работаєт - нє трогай!

Вітаю! По цьому МСС взяв на уточнення питання, як тільки дізнаюся, я вам напишу.
А підкажіть, будь ласка, на якому ресурсі проводили оплату?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Немає чого уточнювати, змінились МСС-коди по яким можна розтрочку)
Ресурс - поповнення балансу в додатку GO TO-U.
romanauscas
 
Повідомлень: 1256
З нами з: 23.11.09
Подякував: 898 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:56

  1finanсier написав:Шо там, всі вже приготували 50+200 к, для закупівлі в сенссуперапп бакса у чорну п'ятницю по 36,6 грн?

Головне щоб потім мотлохом не видавали.
Сподіваюсь що Сенс це не Приват.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2400
З нами з: 26.02.09
Подякував: 50 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1019102010211022
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Sense Bank і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
О.Bank 1 ... 119, 120, 121
Фантом » Вів 24 гру, 2019 15:30
1200 232305
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 лис, 2023 17:11
nickvp
Universal Bank 1, 2
zoawlhxc » Вів 15 лют, 2022 11:52
12 6687
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.