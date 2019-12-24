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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1020102110221023>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 15:52

Tat_888 хммм..якщо по цій операції був МСС 5995, то мали нарахуватись бонуси саме по категорії "Зоотовари".
Біжу до вас в особисті, перевіряти деталі операції)

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 20:56

Re: Sense Bank

Шо там, всі вже приготували 50+200 к, для закупівлі в сенссуперапп бакса у чорну п'ятницю по 36,6 грн?
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:10

Поспішаю до вас з дуже класною новиною🤑
Лише завтра, починаючи з 00:00 — буде можливість придбати долари за гривню по крутому курсу — 36,6.
Купити долари за таким крутезним курсом можна в Sense SuperApp!

Враховуйте обмеження від НБУ:
- 50 000 грн — місячний ліміт на купівлю валюти в одному банку;
- 200 000 грн — на місяць з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.

Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.

Ваша фея-помічниця, Оля🧚‍♀️
Sense Bank
Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:33

Re: Sense Bank

  Sense Bank написав:Лише завтра, починаючи з 00:00...

Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.


якщо не потрапите на блокування при поповненні )
zentol
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:37

  Sense Bank написав:
  romanauscas написав:Якійсь дурень змінив МСС-коди для розстрочок :evil: :twisted: :x :(
МСС-код 7399 раніше оформлювалась розстрочка, теперь - ні.
https://help.sensebank.com.ua/hc/uk-ua/articles/360013883780

Работаєт - нє трогай!

Вітаю! По цьому МСС взяв на уточнення питання, як тільки дізнаюся, я вам напишу.
А підкажіть, будь ласка, на якому ресурсі проводили оплату?

Зоряний лорд Підтримки, Ярослав ⭐️


Немає чого уточнювати, змінились МСС-коди по яким можна розтрочку)
Ресурс - поповнення балансу в додатку GO TO-U.
romanauscas
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 21:56

  1finanсier написав:Шо там, всі вже приготували 50+200 к, для закупівлі в сенссуперапп бакса у чорну п'ятницю по 36,6 грн?

Головне щоб потім мотлохом не видавали.
Сподіваюсь що Сенс це не Приват.
lov2108
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:34

  zentol написав:
  Sense Bank написав:Лише завтра, починаючи з 00:00...
Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.

якщо не потрапите на блокування при поповненні )
ну да,
какой тогда смысл в перформансе, кроме как в загоне таких оленей под блок для проверки(откуда такие огромные копыта) и сдачи фискалам для скотоложества...

Ну или для предпоследней попытки хоть кому-то распродать баксовую ветошь и некондицию (ведь дураки-покупатели почти кончились, да, Лорды? )

Заметьте! евро же в акции нет 8) - есть только мусорные доллары по немалой цене, окупающей просчитанные затраты банка на их инкассо.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 23 лис, 2023 23:54, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:41

  lov2108 написав:
  1finanсier написав:Шо там, всі вже приготували 50+200 к, для закупівлі в сенссуперапп бакса у чорну п'ятницю по 36,6 грн?

Головне щоб потім мотлохом не видавали.
Сподіваюсь що Сенс це не Приват.

Все по-порядку, спочатку блокування через перевірку фінмоном на поліграфі або із застосуванням сироватки правди, після чого переможці отримують супер приз – ісклюзивний набір доларів для гурманів старого зразка з печатками мексиканських сутенерів у подарунковій упаковці з бантиком із секонд-хендної жіночої білизни.
Прораб
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 лис, 2023 23:56

  Прораб написав: з бантиком із секонд-хендної жіночої білизни.
а Вы Романтик :mrgreen:
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:07

  flysoulfly написав:
  Прораб написав: з бантиком із секонд-хендної жіночої білизни.
а Вы Романтик :mrgreen:

Скоріше збочинець :mrgreen:
lov2108
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