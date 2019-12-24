Tat_888 хммм..якщо по цій операції був МСС 5995, то мали нарахуватись бонуси саме по категорії "Зоотовари".
Біжу до вас в особисті, перевіряти деталі операції)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 23 лис, 2023 15:52
Tat_888 хммм..якщо по цій операції був МСС 5995, то мали нарахуватись бонуси саме по категорії "Зоотовари".
Біжу до вас в особисті, перевіряти деталі операції)
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Чет 23 лис, 2023 20:56
Re: Sense Bank
Шо там, всі вже приготували 50+200 к, для закупівлі в сенссуперапп бакса у чорну п'ятницю по 36,6 грн?
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:10
Поспішаю до вас з дуже класною новиною🤑
Лише завтра, починаючи з 00:00 — буде можливість придбати долари за гривню по крутому курсу — 36,6.
Купити долари за таким крутезним курсом можна в Sense SuperApp!
Враховуйте обмеження від НБУ:
- 50 000 грн — місячний ліміт на купівлю валюти в одному банку;
- 200 000 грн — на місяць з подальшим розміщенням на депозит від трьох місяців.
Тобто загалом можна купити 250 000 грн на календарний місяць.
Ваша фея-помічниця, Оля🧚♀️
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:33
Re: Sense Bank
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:37
Немає чого уточнювати, змінились МСС-коди по яким можна розтрочку)
Ресурс - поповнення балансу в додатку GO TO-U.
Додано: Чет 23 лис, 2023 21:56
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:34
ну да,
какой тогда смысл в перформансе, кроме как в загоне таких оленей под блок для проверки(откуда такие огромные копыта) и сдачи фискалам для скотоложества...
Ну или для предпоследней попытки хоть кому-то распродать баксовую ветошь и некондицию (ведь дураки-покупатели почти кончились, да, Лорды? )
Заметьте! евро же в акции нет - есть только мусорные доллары по немалой цене, окупающей просчитанные затраты банка на их инкассо.
Востаннє редагувалось flysoulfly в Чет 23 лис, 2023 23:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:41
Все по-порядку, спочатку блокування через перевірку фінмоном на поліграфі або із застосуванням сироватки правди, після чого переможці отримують супер приз – ісклюзивний набір доларів для гурманів старого зразка з печатками мексиканських сутенерів у подарунковій упаковці з бантиком із секонд-хендної жіночої білизни.
Додано: Чет 23 лис, 2023 23:56
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:07
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