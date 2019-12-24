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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Sense Bank

Sense Bank
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 1020102110221023

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.6 5 91
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
11%
10
2- Погане. Некомпетентне.
8%
7
3- Задовільне. Хотілося б краще.
15%
14
4- Добре. Як і повинно бути.
42%
38
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
24%
22
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:12

Чи можна встановити в банку родинний зв'язок і переказувати кошти в середині банку?
melkh
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:28

  melkh написав:Чи можна встановити в банку родинний зв'язок і переказувати кошти в середині банку?
жениться на кассирше, нє ?

иначе попозже замучаетесь оправдываться, шо так не финансируете днр
flysoulfly
 
Повідомлень: 3763
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:33

  lov2108 написав:
  flysoulfly написав:
  Прораб написав: з бантиком із секонд-хендної жіночої білизни.
а Вы Романтик :mrgreen:

Скоріше збочинець :mrgreen:
просто Бывалый :mrgreen:
Бывалый Прораб: случаи в жизни разные случались... Да, Феи ?
flysoulfly
 
Повідомлень: 3763
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Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:36

  lov2108 написав:
  flysoulfly написав:
  Прораб написав: з бантиком із секонд-хендної жіночої білизни.
а Вы Романтик :mrgreen:

Скоріше збочинець :mrgreen:

Здається що збоченці, як ви кажете, ті хто бігає з витріщеними очима з черговою спробою прилаштувати залапані та заслінені старі дореволюційні доляри в надії не отримати збитки внаслідок дій під масовим гіпнозом прибутку, які готові на все щоб отримати вищезгаданий Сенс супер-приз і вийти у сферичний нуль, зайшовши в черговий практичний мінус. :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 988
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:54

flysoulfly Ти не зрозумів, мав на увазі, як у ПУМБі, зі своєї карти переказати дружині в середині банку.
melkh
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Повідомлень: 912
З нами з: 14.07.10
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Повідомлення Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:11

melkh Теоретично можливо. Але, як казали в банці, дуже складно и проще через касу. Ото-ж с дружиною і шарілися. І окрім всього повинен бути коміс.
Dikoy
 
Повідомлень: 1294
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