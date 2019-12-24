|
|
|
Sense Bank
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:12
Чи можна встановити в банку родинний зв'язок і переказувати кошти в середині банку?
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:28
melkh написав:
Чи можна встановити в банку родинний зв'язок і переказувати кошти в середині банку?
жениться на кассирше, нє ?
иначе попозже замучаетесь оправдываться, шо так не финансируете днр
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3763
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:33
просто Бывалый
Бывалый Прораб: случаи в жизни разные случались... Да, Феи ?
-
flysoulfly
-
-
- Повідомлень: 3763
- З нами з: 13.01.09
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 196 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:36
Здається що збоченці, як ви кажете, ті хто бігає з витріщеними очима з черговою спробою прилаштувати залапані та заслінені старі дореволюційні доляри в надії не отримати збитки внаслідок дій під масовим гіпнозом прибутку, які готові на все щоб отримати вищезгаданий Сенс супер-приз і вийти у сферичний нуль, зайшовши в черговий практичний мінус.
-
Прораб
-
-
- Повідомлень: 988
- З нами з: 02.03.19
- Подякував: 590 раз.
- Подякували: 276 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:54
flysoulfly Ти не зрозумів, мав на увазі, як у ПУМБі, зі своєї карти переказати дружині в середині банку.
-
melkh
-
-
- Повідомлень: 912
- З нами з: 14.07.10
- Подякував: 7 раз.
- Подякували: 77 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 24 лис, 2023 01:11
melkh Теоретично можливо. Але, як казали в банці, дуже складно и проще через касу. Ото-ж с дружиною і шарілися. І окрім всього повинен бути коміс.
-
Dikoy
-
-
- Повідомлень: 1294
- З нами з: 19.03.09
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 45 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1200
|232323
|
П'ят 17 лис, 2023 17:11
nickvp
|
|12
|6687
|
Сер 25 жов, 2023 10:57
sens
|